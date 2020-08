Revue de presse REVUE DE PRESSE - Mardi 11 août

"Saint-Denis voit plus haut": Le premier pylône du futur téléphérique est à la une du Quotidien ce mardi. Il a été dressé hier au terminus de Bois de Nèfles en présence d’élus, d’officiers et de partenaires. Ce premier téléphérique urbain de France devrait être opérationnel en milieu d’année prochaine. Il reliera le quartier des hauts au Chaudron pour s’intégrer au réseau de bus déjà existant.



À la une du Journal de l'Île, ce garagiste marron qui se débarrasse de ses pièces automobiles inutilisables dans la nature. Il était recherché depuis un an par la brigade environnement de la CIVIS et une perquisition a eu lieu hier dans ses locaux du Tampon. Les gendarmes y ont découvert une vingtaine de véhicules désossés. Il risque deux ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.



Faits Divers

Un homme d’une vingtaine d’années a été placé en garde à vue ce lundi pour l’agression qui a coûté la vie à Yohan Payet, 20 ans, durant une soirée d’anniversaire organisée ce week-end à Langevin. L’individu, déjà connu de la justice, devrait être présenté au procureur de la République à Saint-Pierre ce mardi indique la presse écrite. Il s’en serait pris à sa victime alors que celle-ci tentait de s’interposer pendant une bagarre et aurait rapidement pris la fuite selon les témoignages recueillis par les enquêteurs.



Mathias T. Comparaissait hier devant le tribunal de Saint-Denis pour avoir trainé un gendarme sur plusieurs mètres avec son véhicule lors d’un contrôle, alors qu’il se trouvait à bord d’une voiture volée et roulait sans permis. Le vingtenaire a donné sa version des faits: le gendarme aurait appuyé avec son coude sur sa jambe, l’obligeant à accélérer et à le renverser. Il sera jugé le 7 septembre prochain.





Environnement



La Distillerie Savanna à Saint-André dispose d’un délai d’un an pour respecter les taux minimums de rejet de polluants dans l’océan. Déjà rappelée à l’ordre à plusieurs reprises au sujet de ses rejets en mer, comme l’indique le Quotidien, la distillerie avait déjà été mise en demeure en 2011. En 2014, la préfecture avait ordonné l’élimination des rejets en mer des substances dangereuses prioritaires: nonylphénols, tributylétain et cadmium, hautement toxique pour la nature.



