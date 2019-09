Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 10 septembre

Le Quotidien consacre ce mardi sa Une au Mediator et titre "44 vies gâchées". Dans ses pages, le témoignage de Réunionnaises "dont la vie a basculé après la prise de ce poison". Le procès s'ouvrira à Paris le 23 septembre prochain.



"Sauver la jeunesse des marchands de la mort", affiche de son côté le JIR, reprenant le message du Pape François aux Mauriciens. "Au nombre des messages distillés par le pape François devant plus de 100 000 fidèles, dont quelques milliers de Réunionnais, cet appel à préserver les jeunes des addictions, des jeunes trop souvent sacrifiés sur l'autel 'd'un modèle économique idolâtre'".

Faits-divers

En matière de sécurité routière, le préfet alourdit les sanctions. En raison d’un bilan jugé "insatisfaisant", la durée des suspensions administratives du permis de conduire en cas d’infraction a été allongée.



Dimanche soir, un homme a été blessé par balle à Saint-André. La victime a été touchée au bras. L'auteur a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte.

Société

"Pas d'arrêté anti-pesticides dans l'île", titre le Quotidien. Selon le journal, aucun maire n'est pour l'instant tenté de prendre ce type de mesure, qui se multiplie pourtant dans l'Hexagone.

Politique

À Saint-Paul, "la nouvelle génération rêve de faire tomber le trio de maires", indique le JIR. "Parmi les prétendants au fauteuil de maire, plusieurs jugent que l'heure de la nouvelle génération est venue parmi lesquels Giovanni Poire, Alix Mera ou encore Fabrice Marouvin".

Economie "Plus d'1,4 million pour les urgences réunionnaises", lit-on dans le Quotidien, qui décrypte le "pacte" de la ministre de la santé. L'ARS OI débloque une prime de 100 euros par personnel et 500.000 euros pour l'amélioration de leurs conditions de travail.



"Haro sur l'or", affiche le JIR, alors que les cours ont doublé en 10 ans. Le journal a interrogé l’économiste Philippe Jean-Pierre, professeur des Universités à l’université de La Réunion, qui relativise l’impact des placements inactifs comme l’achat d’or. N.P Lu 371 fois





