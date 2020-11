Revue de presse REVUE DE PRESSE Mardi 10 novembre 2020

A la Une de vos journaux ce mardi, l'incendie au Maïdo: "Il va falloir tenir" pour le JIR, "Opération commando" pour le Quotidien.

Faits divers



Hier, un homme a reconnu être à l'origine de l'incendie survenu à Sainte-Marie, qui a entraîné l'évacuation d'une cinquantaine de maisons. L'homme a expliqué avoir fait brûler des déchets et avoir perdu le contrôle du feu. Il devrait être poursuivi par le parquet, l'écobuage étant strictement interdit en cette période de sécheresse, indique le JIR.



Un voleur à la roulotte a été arrêté mercredi dernier à Saint-Leu. Il aurait fait des dizaines de victimes, en volant dans les voitures sur les parkings des lieux touristiques, rapporte le JIR. Les gendarmes de Saint-Paul le pistaient depuis des semaines et l'ont pris en flagrant délit au Souffleur. Jugé en comparution immédiate, il a écopé de 4 ans de prison dont 3 ferme.

Politique



Lors du conseil municipal de Saint-Joseph, hier, le maire Patrick Lebreton a fait plusieurs allusions remarquées à une prochaine sortie de la CASUD, narre le JIR.



Le député européen François-Xavier Bellamy, tête de liste LR lors des élections européennes de 2019, est à La Réunion pour une semaine, après une étape à Mayotte, où il a plaidé pour une politique migratoire répressive, rapporte le JIR. Il a déjà rencontré David Lorion et Michel Fontaine, et a participé à l'hommage à De Gaulle au département.



Le ministre des Outremers Sébastien Lecornu arrive ce matin à La Réunion, en raison de l'immense incendie au Maïdo. Huguette Bello réclamait un second Dash, il n'en sera rien, les Dash étant mobilisés pour le transport des malades du Covid en métropole.





Société



Un mouvement de grève se tiendra ce mardi dans les établissements scolaires, à l'appel des principaux syndicats. Ils réclament un protocole sanitaire efficace, notamment des demi-groupes en classe.



En trois jours, on enregistre 308 nouveaux cas de Covid+ et un décès. De plus, un record d'hospitalisations a été enregistré hier, avec 65 hospitalisations de plus, rapporte le Quotidien. L'hôpital se prépare à une affluence de patients atteints du Covid, en réorganisant les services.





