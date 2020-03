Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 10 mars

"Coronavirus dans l'OIse. Des Réunionnais racontent le confinement", affiche le JIR ce mardi. "Beaucoup de Réunionnais sont installés dans ce département particulièrement touché par l'épidémie. Des mesures de prévention très strictes ont été mises en place."



"Combien les candidats dépensent", titre de son côté le Quotidien, qui rappelle que tous ne sont pas égaux. "Face aux poids plume qui se serrent la ceinture, les favoris peuvent brasser plus de 200.000 euros de budget, sous la surveillance de l'Etat". Le journal rappelle qu'en 2014, 8% avaient vu leur compte de campagne rejeté.

Faits-divers

"Crystal, une jeune métisse de 13 ans, à moitié guadeloupéenne et à moitié réunionnaise, a été rouée de coups et abreuvée d’insultes dans son collège à Besançon", rapporte le JIR. Sa mère a porté plainte et lancé une pétition pour garantir sa sécurité.



L'homme qui a tué son beau-père dans une bagarre sur fond d'alcool ce dimanche à Saint-Leu sera présenté à la justice ce mardi.



"Des recrutements à la pelle en pleine campagne électorale", lit-on dans le JIR. Selon le journal, dans la dernière ligne droite avant les municipales, "Gilbert Annette et sa garde rapprochée ont recruté une cinquantaine d'agents communaux. Une pratique dénoncée à la justice qui pourrait s'apparenter à du clientélisme politique."

Social

Les grévistes de la Poste ont mené une opération escargot hier à Saint-Denis. Ils ont demandé à être reçus par la direction régionale. Une rencontre avec l'intersyndicale aura lieu ce mardi après-midi. Economie

Le directeur de l'enseigne Auchan continue à réclamer le droit de construire un supermarché sur Cambaie. L'entrepreneur se dit prêt à déposer plainte contre X pour favoritisme et prise illégale d'intérêt, et à réclamer des millions d'euros d'indemnités.



Conséquence du coronavirus, les agences de voyage ont enregistré 40 à 60% d'annulations ou de modifications de la part de leurs clients, rapporte le Quotidien. "Un gros impact" qui fait craindre pour l'emploi. Nicolas Payet Lu 408 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Lundi 9 mars [Revue de presse] Dimanche 8 mars 2020