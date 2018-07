Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Mardi 10 juillet 2018

La demi-finale, France-Belgique à 22h ce soir marque l’actualité. "Rendez-vous avec les Diables" à la Une du Quotidien. L’ avant-dernière marche pour atteindre la finale le 15 juillet à Moscou. Mais il faudra compter avec la détermination des Belges et le soutien de ceux installés à La Réunion notamment, indique le JIR. "Envoyez-les au diable!", à la Une du journal.

Faits-divers



Nouvelle mise en examen dans l’affaire à la fraude électorale aux Européennes de mai 2014. Axel Epilois, 8e adjoint à Ste-Suzanne a été entendu par la juge d’instruction. Il s’agit du septième proche du PCR inquiété, indique le JIR. Parmi eux, Alain Pothin, dixième adjoint, qui a reconnu avoir "bourré les urnes".



Le pompier interpellé samedi suite à une perte de contrôle à Bras Panon a été condamné hier à 8 mois de prison dont 6 avec sursis. A la barre du tribunal de St-Denis, l’homme en arrêt maladie depuis 2016 a reconnu son addiction à l’alcool et sa consommation de zamal, rapporte le Quotidien.



Le jeune homme mis en cause hier dans le caillassage d’un car jaune à l’Etang Salé a été placé en garde à vue. Après avoir frappé sa copine, il a également tenté d’entrer dans le bus sans payer et menacé le chauffeur.

Politique

Vos deux journaux s’interrogent sur la succession de Thierry Robert. Les candidats ne se sont pas encore déclarés mais le nom de Marie-Rose Won Fah Hin, Sandra Sinimalé ou Emmanuel Séraphin circule dans les couloirs, indique le Quotidien qui consacre également une pleine page à l’interview de l'ex-député. Pour le JIR, un Robert peut en remplacer un autre et Fabrice Marouvin "se tient prêt".



