Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 9 septembre

Les deux journaux de presse écrite consacrent leur Une au voyage pontifical.



"Historique", affiche le JIR, alors qu'à Madagascar la messe a rassemblé près d'un million de fidèles. "Dans la zone, jamais un pape n'avait été reçu avec autant de ferveur".



"Fraternité et solidarité", titre le Quotidien, indiquant qu'après avoir exhorté à un "développement à la fois juste pour tous et écologiquement responsable", le Saint-Père est attendu à Maurice ce lundi.

Faits-divers

166 infractions dont 24 délits ont été relevés par les forces de police lors des contrôles routiers du week-end. Un motard a été arrêté à 162 km/h, et un automobiliste à 140 sur une route limitée à 90.



Des ossements ont été retrouvés dans la ravine Petit-Bras à l'Etang-Salé les Hauts. Ils pourraient appartenir à un habitant porté disparu depuis mars 2018, Gianni Cadet. Des analyses ADN sont en cours.

Société

À la veille de la journée mondiale du SAF (syndrome d'alcoolisation foetale), le Safthon a investi ce dimanche le Coeur Vert familial de Saint-Denis. Alors que La Réunion est particulièrement touchée par ce fléau (où au moins un enfant tous les deux jours naît avec un cerveau lésé par l’alcool prénatal) le message de prévention a été rappelé : "Futures mamans, ne buvez pas".

"Les cardiologues encouragent les parents à faire bouger leurs enfants", lit-on dans le JIR, qui rapporte un constat alarmant : "depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25 % de leur capacité physique, c’est-à-dire qu’ils courent moins vite et moins longtemps".

Société

"Une semaine pour convaincre", affiche le Quotidien à propos des journées nationales d'action contre l'illettrisme. "Depuis des années, l'illettrisme ne diminue plus à La Réunion, en dépit de moyens financiers et humains conséquents."



L'association Zéro déchet Réunion a mené hier une action militante devant le Mac Donald's de Saint-Pierre. Objectif : rappeler au fast-food son obligation de trier les déchets et réclamer des alternatives au tout-jetable.

Politique

Yves Dejean a été nommé secrétaire général du PCR lors de l'assemblée générale extraordinaire du parti. Celui qui vient remplacer Maurice Gironcel a présenté la stratégie pour la bataille des municipales et appelé au rassemblement.

Economie

Le Quotidien consacre une page à l'interview de François Caillé, PDG du groupe Caillé. "Il y a une alternative réunionnaise", a déclaré ce dernier à propos du rachat de Vindémia. Il demande à l'autorité de la concurrence d'annuler la vente des Jumbo et Score "afin de permettre à ce consortium réunionnais de revenir dans la course", indique le journal.





