REVUE DE PRESSE Lundi 9 novembre 2020

Ce lundi matin, vos deux journaux consacrent leur première page à l'incendie qui ravage le Maïdo: "La course contre la montre" pour le Quotidien, "Incontrôlable" pour le JIR. Par B.A - Publié le Lundi 9 Novembre 2020 à 05:05 | Lu 311 fois

Faits divers



L'incendie au Maïdo prend une inquiétante ampleur, hier en fin de journée pas moins de 80 hectares avaient été ravagés par les flammes. La météo est défavorable à la lutte intense que mène la centaine de soldats du feu, le vent s'étant levé et des brasiers souterrains se propageant, difficilement maîtrisables.



A Sainte Marie aussi des feux de broussailles sont apparus ce week-end, six départs de feu ont été circonscrits, l'un d'entre eux a détruit 800 m2 de cannes près du centre commercial La réserve. La sécheresse exceptionnelle est à l'origine de ces multiples incendies, selon le JIR.

Société



La professeure Bérénice Doray, qui exerce au CHU, a reçu le prix de l'Association nationale de prévention alcoologie et addictologie pour ses recherches sur les troubles du spectre d'alcoolisation foetale, indique le JIR. La médecin souhaite mettre en place un diplôme universitaire "Dépistage des TSAF, unique en France".



Le festival Cinémarmailles se tiendra à Château-Morange du 10 au 15 novembre. Au programme, des projections de films, dont des classiques, et des ateliers d'initiation aux métiers du cinéma.



Economie



Le JIR consacre un dossier aux brasseries artisanales, qui font florès sur notre île depuis quelques années. Les micro-brasseries se sont multipliées, et trouvent leur public, dont les goûts évoluent vers des bières bien différentes des bières industrielles.



Les rhums Isautier lancent une gamme de rhums aromatisés, avec l'ambition de conquérir le marché international. La maison, vieille de 175 ans, se renouvelle et va ouvrir une nouvelle usine, annonce le JIR.





