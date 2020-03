Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 9 mars

"Votre commune est-elle bien géré ?", titre le Journal de l'Ile. "A moins d'une semaine du premier tour des municipales, tour d'horizon de l'état des finances de nos 24 communes. Dans l'ensemble, les maires sortants ont été plutôt bons gestionnaires, mais certaines villes restent très endettées comme à La Possession, Sainte-Marie ou Saint-Benoît".



"Le retour du riz péi", affiche de son côté le Quotidien, alors que la réintroduction du riz sur notre île est en cours. L'association Riz Réunion veut produire un millier de tonnes de cette céréales d'ici trois ans.

Faits-divers

Un septuagénaire a succombé aux coups de son beau-fils ce dimanche, à Saint-Leu. Sur fond d'alcool, une bagarre a éclaté entre les deux hommes, munis respectivement d'un couteau et d'une barre de fer. L'auteur des coups mortels a été pris en charge à l'hôpital pour ses blessures. Il devrait être placé en garde à vue dès sa sortie.



Deux véhicules sont entrés en collision ce dimanche à Champ Borne, faisant deux blessés. Grièvement touchée, l'une des victimes, âgée d'une trentaine d'années, a été conduite à l'hôpital en état d'urgence absolue.

Politique

Ce dimanche, André Thien Ah Koon, maire du Tampon et Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, tous deux candidats à leur propre succession, ont organisé un meeting commun. Une première.

La candidate Aline Murin-Hoarau envisage de porter plainte suite à des modifications apportées sur ses bulletins de vote, les rendant non-conformes, lit-on dans le JIR. Une nouvelle série de bulletins a pu être réimprimée avant l'expiration du délai légal.



Sandrine Lambert, candidate à Saint-Leu, aura deux candidats tirés au sort sur sa liste. Soutenue par le PLR, La France Insoumise et Rezistans'974, Sandrine Lambert en espérait une dizaine, mais seuls deux ont accepté.

Economie

La Réunion est la région française ayant enregistré la plus forte hausse de chiffre d'affaires entre les quatrième trimestres 2018 et 2019, soit 5%, rapporte le Quotidien. Il faut rappeler que l'activité avait fortement reculé l'année d'avant (-3,6%), en lien avec les gilets jaunes. Toutefois, le Coronavirus risque de remettre en cause cette évolution favorable, note le journal.



La FRBTP a présenté son plan stratégique 2020-2022 la semaine dernière. Son président, Bruno Cavagné, accuse l'Etat d'avoir abandonné ses territoires, et l'invite à "réinvestir fortement".







