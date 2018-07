Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 9 juillet 2018

Le Quotidien consacre sa Une au marché automobile en 2018. 16 339 véhicules neufs ont été vendus de janvier à juin dernier. "Un démarrage en trombe", note le journal. La Clio arrive en tête des voitures les plus vendues au premier semestre.



"On nous a laissé tout seuls", à la Une du JIR. Les fonds de secours tardent à venir après le passage de Fakir. Le journal est allé à la rencontre d’agriculteurs sinistrés de St-Rose. Pour s’en sortir certains ont lancé des cagnottes sur les sites de financement participatif.

Faits divers



Un motard d’une cinquantaine d’années est décédé dimanche après-midi dans le secteur de Fleurimont. L’homme aurait perdu le contrôle de son véhicule. La vitesse serait en cause selon les premiers éléments de l’enquête, indiquent vos deux journaux.



Les jours de la quatrième victime de l’accident mortel survenu samedi matin à Fleurimont ne sont plus en danger. Les résultats des analyses toxicologiques et l’expertise de la voiture sont attendus. Grace au témoignage de Sarah, toujours hospitalisée, les gendarmes espèrent en apprendre également un peu plus sur les circonstances de cet accident tragique.



Des policiers ont été caillassés dans la nuit de samedi à dimanche aux abords de la Cité des Arts après le Big Up festival. Une cinquantaine de jeunes s’en sont pris aux forces de l’ordre qui intervenaient pour une pousse de scooters. Les suspects sont en cours d’identification.

Economie



L’interview de Guillaume Branlat, président du directoire de l’aéroport Roland Garros est à retrouver dans le Quotidien. "Quand Air Austral va bien, l’aéroport va bien" alors que la plateforme projette de s'ouvrir à de nouvelles destinations. NP Lu 377 fois





