Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 9 décembre 2019

À la une de la presse écrite locale ce lundi, retour sur ce nouvel exploit de la Saint-Pierroise, qui s’est qualifiée hier pour les 32e de finales de la coupe de France après son succès aux tirs aux buts (5-3 tab) face à l’ES Thaon. « Le rêve continue » titre Le Quotidien, « Magique », écrit pour sa part le JIR,. « 7 000 spectateurs sont passés par toutes les émotions hier. La JS Saint-Pierroise peut espérer s’offrir une Ligue 1 comme Marseille en 32e de finale », note le média.

FAITS-DIVERS



Alors qu'elle était à proximité du magasin City Sport, à côté de Carrefour à Sainte-Clotilde, une femme de 43 ans est décédée dimanche après-midi après avoir fait un malaise cardiaque. Les sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place mais n'ont malheureusement rien pu faire pour la sauver.



SOCIÉTÉ



Didier Robert a transmis au Procureur de la République un rapport dénonçant des actes internes détectés suite à des contrôles effectués au cours des derniers mois. Le Président de la Région Réunion dénonce le comportement jugé indigne de ces agents rattachés au service de la Continuité territoriale au service du public. Trois fonctionnaires sont à ce jour mis à pied pour des actes délictueux concernant le remboursement, qui constitue une modalité technique de liquidation des dossiers postérieure au voyage. La Région a immédiatement engagé des procédures et s’associe pleinement aux autorités judiciaires pour que ces agents répondent de leurs actes.

ÉCONOMIE



Le départ de Jacques de Chateauvieux à la tête du groupe Bourbon de plus en plus probable. Selon les informations du Monde, alors que le tribunal de commerce de Marseille doit examiner ce ce mardi l’offre de reprise du groupe, le PDG réunionnais a retiré son offre de rachat après le veto de son créancier chinois ICBC. Si les créanciers de Bourbon sont prêts à lâcher près de la moitié de la dette de Bourbon, estimé à 2,7 milliards d’euros, ils sont également sur les rangs pour injecter près de 150 millions d’euros pour prendre la quasi-totalité des parts du groupe parapétrolier.



ÉDUCATION



Des perturbations sont encore à prévoir ce lundi dans les écoles de l'île, où un mouvement de grève est prévu dans l'Education nationale. Les parents sont invités à se rapprocher de la direction des écoles afin de connaître les modalités de fonctionnement des établissements.







