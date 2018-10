Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 8 octobre 2018

Le Quotidien consacre sa Une à la victoire de Saint-Pierre, hier, face à l’Excelsior. La JSSP a remporté la Coupe de La Réunion, grâce à un but de Redouane Darhri. "24 ans qu’ils l’attendaient".



Le JIR fait le point sur le projet de complexe hôtelier à Saint-Philippe. 4 ans après le démarrage des travaux, le chantier semble avoir été déserté. "Un Superbe chantier… fantôme", à la Une du journal qui rappelle que le Superbe est touché par de nombreuses poursuites judiciaires et fait l’objet d’une enquête du PNF.

Faits divers



Une femme de 77 ans a été percutée par une voiture hier matin à Saint-Louis. La victime grièvement blessée a été hospitalisée et est désormais hors de danger. Le conducteur a été interpellé après une tentative de fuite. Le chauffard et son passager présentaient un fort taux d’alcool dans le sang. Tous deux ont été placés en garde à vue, indiquent vos deux journaux.



Les migrants sri-lankais arrivés samedi ont été placés en zone d’attente à Gillot, explique le JIR. Les huit hommes dont un mineur pourraient être renvoyés au Sri Lanka et/ou formuler une demande d’asile. Des procédures qui prennent du temps.



Pour cette neuvième session d’assises, les jurés devront examiner le cas de Yasapala Perera. L’homme de 76 ans a tenté d’assassiner son ancienne compagne à coups de hache, le 20 juin 2016 devant chez elle à St-Denis.

Politique



Le gouvernement projette de réduire le nombre de parlementaires. Une baisse de 30 % en 2022 qui aura pour conséquence de faire passer le nombre de députés réunionnais de 7 à 4. "Une réforme aux lourds enjeux", analyse le Quotidien.



Le JIR détaille la visite de François Hollande à La Réunion. L’ancien Président arrive ce matin pour deux jours avec pour programme de "continuer à faire avancer la vie de la cité via sa Fondation ‘La France s’engage' ". N.P Lu 989 fois





