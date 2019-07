Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 8 juillet 2019 A la Une du JIR ce matin, la menace de saturation du réseau routier réunionnais. Le Quotidien consacre sa première page à la victoire "historique" de l'équipe de foot de Madagascar face à la République démocratique du Congo.

Faits divers



Un jeune homme de 20 ans proposait des relations sexuelles à des mineurs de 13 ans, membres d'un club de volley. Le prévenu leur envoyait des messages à caractère sexuel sur n fil de discussions Messenger. Vendredi, le jeune homme ne s'est pas présenté au tribunal, pour cause: mis à la porte du domicile maternel, il se prostitue pour survivre. Il s'est vu condamner à 2 ans de prison avec mandat de dépôt.



Un homme de 60 ans a délibérément foncé sur sa belle-soeur, en colère à cause d'une histoire d'héritage, qui dure depuis des années. Coutumier des insultes à l'envers de son frère, sa belle-soeur et ses neveux, cette fois, il est passé à l'acte. Il écope de 15 mois avec sursis.

Société



Antenne Réunion a diffusé un Manga pour adultes hier dimanche après-midi, en ce premier week-end de vacances scolaires. Un dessin animé Danois sur fond de prostitution et de drogue. Les réactions outrées sont nombreuses, la chaîne s'est platement excusée.



Air Austral joue décidément de malchance avec sa flotte. Cette fois, c'est l'un des Airbus 330 affrêté par la compagnie pour assurer la liaison Paris/Dzaoudzi qui est tombé en panne, après l'immobilisation d'un de ses Boeing 787.





Economie



Une "Maison du thé" a été inaugurée hier à Grand-Coude. Les plantations de thé ont été réanimées il y a deux ans, après un premier essai dans les années 60. Le public était au rendez-vous à cette inauguration: 300 personnes ont fait le déplacement pour le thé réunionnais qui revit grâce au projet d'un couple d'entrepreneurs passionnés.



L'Administration des TAAF vient de publier le nouveau plan de gestion pour la pêche de la légine australe pour 2019-2025. La filière emploie 630 personnes, et compte créer 30 nouveaux emplois en augmentant le nombre de marins à bord des bateaux de pêche.





