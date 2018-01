Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 8 janvier 2018 Le Quotidien retient du week end le passage pluvieux d'AVA, même située à des milliers de kilomètres de nos côtes, la tempête a offert un "spectacle" tout autour de l'île. Les badauds pouvaient s'aventurer près du littoral sans grand danger.



C'était il y a un an. Le Journal de l'Ile propose à ses lecteurs de revenir sur une agression marquante survenue en 2017. Ce 8 janvier, Pascal Ramy s'acharne sur Marie-Rose Pausé, son ex-compagne, et Jean-Claude Barret, son nouveau compagnon. La scène se déroule à leur domicile, au Brûlé dans les hauts de Saint-Denis. Tous deux racontent leur calvaire depuis un an, fait de soins et de conséquences psychologiques. Leur agresseur devra s'expliquer devant les Assises dans le courant de l'année. "On ne voulait pas mourir", le témoignage bouleversant des deux victimes est à lire dans le JIR qui y consacre deux pages.

FAITS DIVERS



Comment ont-ils semé la vigilance des gardiens ? C'est la question que se pose le commissariat de Saint-Pierre qui est saisi d'une nouvelle affaire de cambriolage nocturne dans une zone industrielle. Cette fois-ci, c'est au tour de la Compagnie réunionnaise des tabacs d'en subir les frais. Une équipe de cambrioleurs s'est introduite dans la nuit de samedi à dimanche dans ses locaux situés dans la ZI N°2. Ils sont repartis avec trente cinq cartons contenant des cartouches de cigarettes. Valeur marchande : 60.000 euros tout de même.



Drôle de découverte ce week end pour un habitant de la Pointe des Châteaux à Saint-Leu. Il a découvert dans sa cour un vêtement maculé de sang. Il signale sa découverte à la gendarmerie qui fait le lien avec un contrôle routier pour le moins rocambolesque survenu la veille. Refusant de se soumettre à un contrôle, un automobiliste a pris la poudre d'escampette mais s'est mal réceptionné après avoir enjambé le portail d'une cour d'un particulier. Il a été arrêté et pris en charge par les pompiers pour un bras et des côtes cassés...

POLITIQUE



Le Quotidien profite de la trêve des vacances pour évoquer la politique sous forme de rétrospectives des promesses des ex-candidats à une fonction élective. C'est Michel Fontaine qui passe au crible ce lundi. Ses promesses de 2014 sont en bonne voie d'être tenues, constate Le Quotidien. Sur deux pages, découvrez les engagements tenus et ceux en attente d'être concrétisés de l'homme fort du sud, maire de Saint-Pierre et président de la CIVIS.



Le premier round se jouera mercredi au tribunal administratif. Jean-Paul Virapoullé et Gérald Maillot s'affrontent sur la désignation du groupe Suez pour le marché du futur centre de traitement multifilières. En attendant l'échéance, comprenez les enjeux dans le JIR.

SOCIETE



Le Quotidien aborde ce lundi la question du port d'armes autorisé aux agents de sécurité. La mesure est entrée en vigueur au 1er janvier. Professionnels de la sécurité publique et syndicats de la sécurité privée confrontent leur point de vue. A lire en page 8 du Quotidien.



ECONOMIE



Traditionnellement, le lundi on parle économie dans le Journal de l'Ile. 2018 ne déroge pas à la règle. Le JIR consacre un dossier sur les changements qui accompagnent l'entrée dans la nouvelle année en matière d'immobilier. Taxe d'habitation, prêt à taux zéro, taxation des plans épargne logement,... revue des nouveautés qui attendent professionnels et particuliers.



Les prix vont grimper ! La tendance à la hausse est déjà perceptible, nous indique Le Quotidien, qui est allé faire son marché ce dimanche. Une forte augmentation est redoutée par tous les amateurs de cuisine créole qui devront (peut-être) faire sans tomates dans quelques jours.





