Revue de presse REVUE DE PRESSE Lundi 8 février 2021

A la Une du Quotidien, la crise requins a dix ans: "L'océan nous a divisés", dit Jean-François Nativel. Le JIR consacre sa première page à un test Covid péi: "L'innovation péi qui pourrait tout changer". Par B.A - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 06:11 | Lu 304 fois

Faits divers



Un ado de 17 ans a chuté du premier étage d'une résidence SIDR de Saint-André, samedi après-midi. Il s'appuyait sur une rambarde des parties communes lorsqu'elle a cédé, le faisant chuter de 3 mètres, indique la presse écrite. Le jeune a eu une côte cassée, sa famille envisage de porter plainte contre le bailleur social.



Hier, à Saint-Pierre, les gendarmes ont interrompu une fête à laquelle participaient une soixantaine de personnes, ainsi qu'à une seconde au Tevelave, qui réunissait une trentaine de personnes. Les participants ont été verbalisés pour non respect des mesures sanitaires, rapporte la presse écrite.



Dimanche après-midi, une dispute a dégénéré à Saint-Paul, près de la Chaussée Royale. Un quinquagénaire a reçu un coup de couteau à l'abdomen. Le blessé a été évacué au CHOR, sans que ses jours ne soient en danger. Un suspect a été interpellé, indique le JIR.











Santé



Un test Covid plus rapide que les tests PCR et plus efficace que les tests antigéniques, a été élaboré à La Réunion, sur la base d'une techique vouée à la détection de maladies des plantes. Baptisé RunCov, la méthode devrait être utilisée pour sécuriser l'aéroport, ayant reçu un avis favorable du centre national de référence des virus de Lyon, rapporte le Quotidien.



Les gendarmes ont multiplié les contrôles dans les établissements recevant du public de l'Ouest, tout au long du week-end. Plus d'une centaine de bars, restaurants et commerces ont été contrôlés, pour une dizaine de verbalisations par jour, les mesures étant globalement respectées, indique le JIR.

Economie



L'ancien maire de Saint-Leu Thierry Robert, retiré de la politique, lance une plateforme d'e-commerce péi, baptisée Kangou.fr, calquée sur le modèle du géant Amazon, et dédiée à la production réunionnaise, rapporte le Quotidien.



La troisième semaine de l'apprentissage s'est déroulée la semaine dernière, dans des conditions particulières du fait de la crise sanitaire. C'est en visioconférérence que se sont tenues la plupart des manifestations, qui a pour objet de valoriser l'apprentissage. Une centaine de contrats sont à pourvoir dans l'artisanat, indique le Quotidien.