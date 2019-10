Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 7 octobre 2019

L’humoriste et comédien réunionnais finira sa tournée par un retour dans son île. Avec son one-man-show "Emmanuel", Manu Payet a de "nouvelles conneries à raconter". "Je reviens à la kaz", à la Une du Quotidien.



Le procès de Julien Alezan débute ce lundi devant la cour d’assises. L’homme est accusé du meurtre de Suzanne Alin. Le 24 janvier 2017, il s’est introduit au domicile de la victime au 11e km au Tampon pour commettre l’inimaginable. Après l'avoir frappée puis noyée, il a découpé son cadavre et l’a brulé, rappelle le JIR qui revient en détail sur le dossier. "Affaire Alezan. Le procès de la barbarie".

Faits divers



Condamnée en première instance à 6 ans de prison pour avoir secoué son bébé de 2 ans, une St-Pierroise a décidé de faire appel, désireuse de davantage s’expliquer, indique le Quotidien. L’alerte avait été donnée par les équipes du CHU Sud en décembre 2013.



Une enseignante et sa remplaçante ont été blessées à la tête par une fenêtre cassée et non réparée en trois jours d’intervalle à l’école Georges-Marie Soba à Saint-André, rapporte le JIR. Une plainte devrait être portée.

Société



La cour administrative d’appel de Paris a rejeté les deux recours portant sur l’autorisation de la Cnac et le permis de construire du projet de multiplexe de Pierrefonds. Yves Ethève, patron de Mauréfilms, affiche son optimisme dans les colonnes du Quotidien.



Politique



Yvan Dejean a, hier, annoncé sa candidature à St-Louis. Une dizaine de candidats se sont déjà déclarés pour tenir les rênes de la ville sudiste. Le secrétaire général du PCR a déclaré envisager des alliances mais " ne souhaite pas s’enfermer dans une union de la gauche", a noté le JIR.



Economie



"Les Réunionnais boudent leurs hôtels", a constaté le Quotidien. La clientèle locale est en recul de 14% au deuxième trimestre pour la première fois depuis trois ans.







