[REVUE DE PRESSE] Lundi 7 mai 2018

A la Une du JIR ce matin, le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Le Quotidien consacre quant à lui sa première page à un ambulancier écrasé par son ambulance hier dimanche.

Un jeune homme de 19 ans, originaire de La Plaine des Cafres, a péri noyé hier à la rivière Langevin, alors qu'il portait secours à sa petite amie en difficulté. Les tourbillons sont nombreux au niveau de la passerelle saint-Joseph, où le jeune homme était venu se baigner avec sa petite amie et un ami.



Un homme de 67 ans est mort écrasé par sa propre ambulance hier matin au Gol. Il tentait de déplacer le véhicule, garé en pente et calé avec une grosse pierre. Malgré le frein à main, alors qu'il avait enlevé la pierre, l'ambulance l'a renversé et lui a mortellement écrasé la cage thoracique.

Un dyonisien a vu sa maison entièrement détruite par les flammes fin mars. L'homme n'avait pas d'assurance habitation pour sa case en bois sous tôle, et n'a pas les moyens de la reconstruire. Il dort désormais à même le sol, au milieu des décombres de sa maison.



Des croisiéristes en escale à La Réunion ont tenté de voir l'éruption du volcan, en bus. Mais les transports de plus de 8 personnes étant interdits de circulation au volcan depuis vendredi, les bus ont dû faire demi-tour.

Les apiculteurs sont en grande difficulté cette année. La production de miel de baies roses a chuté de 70%, du fait de la maigre saison des letchis, et du parasite varroa, qui a décimé une grande partie des ruches. Le miel de baies roses représente 70% de la production de miel sur l'île.



La trentième édition du salon de la maison est un succès. Les exposants sont satisfaits, leurs ventes sont en augmentation par rapport à l'année dernière.

