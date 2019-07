Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 7 juillet

"Le Big Up fait son show", titre ce jeudi Le Quotidien, qui consacre sa première page au festival des cultures urbaines qui se déroule à la Cité des Arts à Saint-Denis.



"Tous Malgaches", affiche de son côté le JIR à propos de la Coupe d'Afrique des Nations. "Renforcée par sept joueurs réunionnais, la sélection de Madagascar défie ce soir la République Démocratique du Congo pour un huitième de finale historique".

Faits-divers

L'élu à la CCIR Paul Caro a été mis en examen pour extorsion de fonds, fraude fiscale et blanchiment. Le promoteur saint-gillois qui a été libéré sous contrôle judiciaire ce samedi soir a l'interdiction de se rendre à Saint-Gilles.



Un accident spectaculaire est survenu ce samedi après-midi sur la quatre-voies de Sainte-Marie. Une Audi a percuté une Clio après avoir effectué plusieurs tonneaux. Les passagers de la Clio n'ont pas été blessés, bien que choqués ; le conducteur à l'origine de la sortie de route a été transféré à l'hôpital. Il sera interrogé par les gendarmes. La vitesse pourrait être en cause dans l'accident.

Economie

"Crowfounding, mode d'emploi". C'est le titre du dossier du jour du Quotidien. Le journal fait la lumière sur ce mode de financement participatif de plus en plus prisé par les internautes.

Le président de la CCIR a reçu hier matin des représentants de la vingtaine de transporteurs routiers de la flière canne. Il a été convenu que transporteurs et CCIR établiraient une motion commune qu'Ibrahim Patel présentera au ministère de l'Outre-Mer mardi prochain.

Société

L'Insee vient de lancer la 3e édition de l’enquête santé européenne. Réalisée tous les 6 ans dans les 28 pays de l’Union européenne, pour la première fois, une déclinaison régionale (enquête santé Dom) sera réalisée dans les départements d’outre-mer (Dom). Elle permet de construire des indicateurs sur la santé.



"Cure de jouvence pour l'hôtel des Thermes", lit-on dans le JIR, alors que le Département veut redonner une nouvelle vie à son patrimoine cilaosien, l'hôtel des Thermes. N.P Lu 277 fois





