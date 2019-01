Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 7 janvier 2019

Le JIR consacre sa Une à un cambriolage qui a dégénéré dans la nuit de samedi à dimanche dans une pizzeria de la Saline-les-Hauts. Le couple de malfrats surpris par les gendarmes fonce sur leur véhicule. Les forces de l’ordre ripostent. "Les cambrioleurs les attaquent, les gendarmes tirent". Le couple a été blessé. Si l’homme est toujours activement recherché, la femme âgée d’une quarantaine d’années s’est rendue à l’hôpital.



"La Réunion comme vous ne l’avez jamais vue", à la Une du Quotidien. Le journal propose chaque jour de la semaine un site remarquable de l’île vu du ciel. Les canaux bichiques de la Rivière des Marsouins sont à l’honneur ce lundi.

Faits divers



Un étudiant de 26 ans a été mortellement fauché dans la nuit de samedi à dimanche sur la route des Tamarins. Le jeune dionysien se trouvait au niveau de St-Leu Portail au moment de l’accident. Selon les premiers éléments de l’enquête, les résultats des tests d’alcoolémie et stupéfiants du conducteur se sont révélés négatifs. Trois personnes sont décédées sur les routes depuis le début de l’année, rappelle le Quotidien.



Un homme de 64 ans est décédé hier alors qu’il tentait de rentrer chez lui. L’homme a chuté du 2e étage en escaladant la façade de l’immeuble. Il avait oublié ses clés, relatent vos deux journaux.



Trois "gilets jaunes" sont convoqués en mai prochain devant le tribunal correctionnel de St-Denis pour "entrave à la circulation". "Les irréductibles de Gillot" ont été interpellés samedi puis remis en liberté pour retourner dès ce matin sur le barrage, questionne le JIR.

Société



Un bilan à mi-parcours de la "Marche des possibles" est à retrouver dans le Quotidien. "On essaie de créer au sein de notre groupe un laboratoire de ce qu’on voudrait avoir", a expliqué Martine au journal.



Le JIR détaille dans ses colonnes le mécanisme de la prime à la casse. "Depuis le 1er janvier, celle-ci offre quelques avantages aux foyers les plus modestes".

