Revue de presse REVUE DE PRESSE Lundi 7 décembre 2020

Le Quotidien consacre sa première page au navigateur Kevin Escoffier, secouru par le Nivôse :"Je n'ai jamais eu peur", tandis que le JIR titre sur l'éventualité d'un vaccin obligatoire pour prendre l'avion: "Bientôt obligé d'être vacciné pour voyager?". Par B.A - Publié le Lundi 7 Décembre 2020 à 06:18 | Lu 321 fois

Faits divers



Deux personnes ont été grièvement blessées dans un accident d'ULM à Cambaie. Il s'agit d'une voile delta, qui, lors de l'atterrissage a dévié en heurtant le sol et s'est encastrée dans les arbres. Les victimes, le pilote et une passagère, ont été transportées au CHU de Saint-Denis, indique la presse.



Les secouristes du PGHM ont secouru pas moins de cinq personnes ce week-end. Deux jeunes hommes ont été secourus au gîte de la caverne Dufour, blessés aux jambes, tout comme une femme à Cilaos, puis à Mafate, un homme à bout de forces. Enfin, à la Plaine des Cafres, une femme a fait un malaise.

Société



Le navigateur Kevin Escoffier, qui courait le Vendée Globe, a été secouru hier matin par la frégate Nivôse. Il avait été recueilli par son concurrent Jean Le Cam le 30 novembre. Le naufragé devrait arriver à La Réunion ce jeudi.



Le TCO projète ouvrir un centre animalier qui recueillerait les chiens et chats errants de l'Ouest. Le centre, constitué d'un refuge et d'une fourrière, se situerait à l'Eperon, et accueillerait 80 chiens et 30 chats quant à la fourrière, et 30 chiens et 15 chats pour le refuge, indique le Quotidien.

Politique



EELV a présenté hier ses candidats à l'élection régionale, Jean-Pierre Marchau et Danon Odayen. Un programme est en place, base de discussions pour une éventuelle alliance, qui serait conditionnée à la tenue d'une COP régionale et de l'objectif de neutralité carbone.



La Cirest a octroyé 4,1 millions d'euros aux communes de son territoire, au titre de dérogation au transfert intégral de budget concernant l'eau. Une mesure exceptionnelle liée à l'état d'urgence sanitaire, indique la presse.





Publicité Publicité