[REVUE DE PRESSE] Lundi 6 mai 2019

ÉCONOMIE



Dans un long entretien avec le JIR, le président de la Chambre d'agriculture, Frédéric Vienne, est revenu sur les défis qui attendent la filière canne. Une filière que le président de la chambre verte souhaite voir se tourner vers l'énergie "avec un meilleur partage des plus-values". "L'énergie est un marché plus garanti que le sucre", assure-t-il.



SOCIÉTÉ



Clap de fin pour le Salon de la Maison. Un Salon qui a tenu "ses promesses" pour le directeur général de la Nordev, Mickaël Martin, interrogé interrogé par la presse écrite locale, et qui a attiré pour cette édition 2018 avec 103 000 visiteurs. Le pic d'affluence a été atteint le 1er mai dernier, avec plus de 20 000 personnes qui ont franchi les grilles du Parc des expositions.