[REVUE DE PRESSE] Lundi 6 avril

"Mal-logés, mal-confinés" titre le journal de l’île ce lundi, alors que 85.000 Réunionnais vivent toujours dans des logements qui ne sont pas adaptés. Le confinement en place depuis bientôt trois semaines, accroît les inégalités de la société réunionnaise, notamment chez les 6000 personnes qui vivent dans des conditions très difficiles, comme l’indique la fondation Abbé Pierre.



La solidarité réunionnaise s’étend jusqu’au entreprises en pleine crise du coronavirus: des artisans et des entrepreneurs font preuve de générosité pour remédier aux manques d’équipement de protection pour les soignants comme pour le public. masques, blouses, gel hydroalcoolique, les dons sont nombreux comme l’indique la une du Quotidien.





Trois personnes ont été retrouvées morte à Bras-Panon hier: l’un a été découvert sans vie dans son canapé, l’autre s’est noyé dans l’Etang Col-fin. Le drame serait survenu après une soirée alcoolisée. Une fois la lumière faite sur ces décès, les gendarmes ont fait une troisième découverte macabre: un homme de 62 ans qui aurait succombé à une crise cardiaque à son domicile, comme l’indique la presse écrite.



Un "gang" de cambrioleurs profite du confinement pour s’en prendre à différents commerces. Les images de vidéo surveillances publiées par le Jir montrent les mêmes individus dans les locaux de Energy Pub et dans la boucherie Minatchy, cambriolés dans la nuit de 2 au 3 avril. Les malfrats n’en seraient pas à leur coup d’essais selon le journal: leurs profils et leurs tenues vestimentaires correspondent à ceux des cambrioleurs du Comptoir du Surgelé, en bas de la Bretagne, visité dans la nuit du 27 au 28 mars.





Le spectacle continue de plus belle du côté du volcan alors que la coulée de lave est à moins de 3 km de la RN2. Une forte activité sismique est enregistrée sous les cratères du Piton de la Fournaise depuis hier matin, accompagnée d'une augmentation des débits en surface. L'éruption est à l'origine d'une forte concentration de dioxyde de soufre dans l'air du coté du Tampon. La préfecture a dès lors mis en oeuvre le plan d'information relatif aux pollutions atmosphériques.







