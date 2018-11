Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 5 novembre 2018

Le Quotidien propose d’entrer dans "Les coulisses des enquêtes aériennes". Quinze militaires oeuvrent au sein de la brigade de gendarmerie des transports aériens à La Réunion, dans "l’un des départements les plus actifs en aéronautique".



Le JIR s’intéresse à la gestion d’une boutique de luxe appartenant à la femme de Jean-Louis Lagourgue. Le cabinet d’expert comptable s’interroge et Tracfin, organisme de lutte contre le blanchiment d’argent, a été alerté. "La boutique très prospère Lagourgue", à la Une du journal qui indique qu’une cliente aurait "réalisé à elle seule plus de 35% du chiffre d’affaires de la boutique" en chaussures de luxe.

Une nouvelle session d’assises commence ce lundi. Christian Amelot sera ainsi jugé pour le meurtre de Jessie Sophie. En avril 2017, l’homme de 72 ans a poignardé sa compagne à St-Paul alors qu’elle faisait la sieste.



Des gendarmes ont été caillassés samedi à St-Benoit. Les militaires ont été pris à partie lors d’un affrontement entre deux bandes rivales de Bras-Fusil et Bras Canot. Du gaz lacrymogène a été utilisé pour disperser la soixantaine de jeunes. Des véhicules de gendarmerie ont été dégradés.



Les contrôles surprises des bars et restaurants saint-pierrois se multiplient ces dernières semaines. Des opérations de contrôle, impulsées par la nouvelle commissaire et menées de concert avec le parquet, l’Urssaf et la Daaf, indique le JIR.



Société



Trois types de filets anti-requins ont été testés pour sécuriser les plages. Selon les conclusions du CRA, l'un d'eux a particulièrement résisté, "très onéreux", mais "efficace sur de petites profondeurs", écrit le Quotidien.





