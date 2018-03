Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 5 mars 2018

"Attention au déluge" (JIR) ; "La tempête devient cyclone" (Le Quotidien) : Dumazile fait la une de la presse écrite locale ce lundi. Le météore, qui se situait ce lundi à 4h locales à 485 km de La Réunion, devrait passer au plus près de nos côtes à 400 km dans la nuit de lundi à mardi et passer au stade de cyclone tropical intense cet après-midi. "Néanmoins, la préfecture n'envisage pas de déclencher l'alerte orange du plan Orsec", écrit Le Quotidien.





Le gérant du Bras Pigeon, une table d'hôtes de Sainte-Anne, a été agressé dans la nuit de samedi à dimanche nous apprend ce lundi Le Quotidien. José Lauret se plaignait du bruit que faisaient ses voisins. Excédé, il décide samedi soir de se rendre avec un ami voir les fêtards pour leur demander de baisser la musique. Un message qui ne passera pas : des coups sont échangés entre les parties. Une plainte devrait être déposée par José Lauret auprès de la gendarmerie. On en sait un peu plus sur l'accident qui a eu lieu hier après-midi sur la quatre-voies de l'Etang-Salé, qui a couté la vie à un automobiliste de 32 ans . Selon les informations de la presse écrite locale, l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, une Renault Clio, après avoir effectué un dépassement. Il percutera une Peugeot 207 avec à son bord trois personnes écrit le JIR. Les tests d'alcoolémies effectués sur les deux automobilistes se sont révélés négatifs. Les occupants de la Peugeot seront eux entendues par les gendarmes "une fois sorties de l'hôpital", termine le JIR.

Un sans domicile fixe pourrait être jugé ce lundi en comparution immédiate après s'être battu avec un autre comparse à coups de tesson de bouteille dans la nuit de samedi à dimanche. Sa victime a écopé de 21 jours d'interruption temporaire de travail. Placé en garde à vue par les gendarmes de Saint-Paul, il a reconnu d'autres violences de ce type ces dernières semaines nous apprend Le Quotidien. Selon le média, il pourrait en effet souffrir de schizophrénie. NP Lu 894 fois





