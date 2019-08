Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 5 août

Enquête sur les tarifs aériens : le Journal de l’Île parle d’un "grand écart" dans sa une ce lundi. Les prix d’un aller-retour vers la métropole au mois de septembre peuvent afficher une différence de 400 euros en fonction des compagnies aériennes. De manière plus générale ce sont tous les tarifs qui ont augmenté cette année. Reste m’option des billets sans bagage en soute qui coûte en moyenne 100 euros de moins.



"Le dernier adieu" titre le Quotidien, qui revient sur les obsèques des quatre victimes de l’incendie qui s’est déclaré dans une maison de Saint-Benoît vendredi dernier. Près d’un millier de personnes étaient présentes pour cet hommage: des proches mais également de nombreux anonymes.





Faits Divers



Un passager a cassé la vitre d’un bus Car Jaune hier matin après s’être vu refuser l’entrée dans le véhicule plein à craquer. Les voyageurs sont nombreux à emprunter cette ligne pour se rendre à la braderie commerciale de Saint-Denis. L’homme a été conduit au commissariat et sera convoqué ultérieurement pour répondre de ses actes indique le JIR.



58 infractions et 5 permis retirés ce weekend, c’est l’inquiétant bilan routier rendu par les gendarmes. Plus d’une dizaine d’automobilistes conduisaient sous l’emprise de l’alcool, et plusieurs ont été placé en garde à vue. Du côté de la police, on dénombre 238 infractions ce week-end, dont 9 conduites sous l’emprise de l’alcool indique le Quotidien.





Société



Le rachat de Vindémia par le groupe Hayot était au coeur des débats lors d’une conférence ce samedi. Le consulat Jean-Philippe conclue à une "occasion ratée pour l’économie réunionnaise" indique le Quotidien. Il s’inquiète également du poids économique du groupe sur La Réunion, et s’étonne de ne voir aucun maire ou parlementaire s’exprimer sur le sujet.



70.000 nouveaux compteurs numériques ont déjà été posé à La Réunion indique le JIR. Ils sont similaires aux compteurs "Linky" installés en métropole. Ces derniers doivent faciliter la relève de la consommation électrique et permettent à l’usager d’accéder à sa consommation en temps réel grâce à une application. EDF indique que sur tous ces compteurs installés les agents ne se sont confronté qu’à 1% de refus. Charlotte Molina Lu 359 fois





