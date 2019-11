Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 4 novembre

Le Quotidien s’interroge sur la densification des ondes électromagnétiques dans notre environnement. "La 5G en test" à St-Denis sur des box et pour la téléphonie mobile à la Une du journal qui a interviewé également un électro-hypersensible.



Le JIR consacre sa Une au harcèlement scolaire. Plusieurs dispositifs ont été mis en place dont la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui se tiendra jeudi. "Il est temps de dire stop", à la Une du journal.

Faits divers



L’enquête pour violence avec arme et apologie du terrorisme se poursuit après qu’un jeune de 20 ans ait crié "Allah Akbar" dans le commissariat de Malartic et menacé d’égorger une adolescente. Hier, il a expliqué vouloir faire un coup médiatique pour attirer la honte sur son père relatent vos deux journaux. Il sera déféré ce lundi matin.



Les recherches entamées samedi pour retrouver un touriste écossais reprennent ce matin. L’homme de 44 ans a disparu dans le secteur de la Saline.



Maxo Chamand est décédé, indique le JIR. L'homme de 57 ans vivait dans des conditions indignes au Tampon. Grâce à un élan de solidarité initié par Carole Tailamé, Maxo Chamand avait pu retrouver un logement.

Politique



Didier Robert accompagne Emmanuel Macron lors d’un déplacement officiel en Chine ce lundi jusqu’au 6 novembre. "Un réchauffement des relations entre les deux hommes", interroge le Quotidien. Une dizaine d’entreprises réunionnaises ont également été conviées sur place pour participer au Salon international de l’importation.



Economie



Des enquêteurs de l'Autorité de la concurrence vont examiner à partir d'aujourd'hui les conditions d'achat de Vindemia, rappelle le JIR. Leur analyse portera notamment sur le risque de position dominante de GBH, indique le chef du service des concentrations du gendarme de la concurrence.







