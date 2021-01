Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 4 janvier 2021

Lundi 4 Janvier 2021

A la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur l'année écoulée à travers une rétrospective avec une première partie consacrée en grande partie au coronavirus, qui a "chamboulé nos vies". "Depuis la crise du chikungunya, jamais La Réunion n'avait autant mesuré à quel point son isolement l'exposait à une grande vulnérabilité sur le plan sanitaire", écrit le média, qui ajoute qu'après la bataille menée l'an dernier contre le virus, reste maintenant "à gagner la guerre".



De son côté, Le Quotidien ne fait non pas une rétrospective mais plutôt une projection sur 2021, "l'année de tous les dangers". En effet, alors qu'une grande partie des entreprises réunionnaises "ont plutôt résisté au Covid", grâce notamment au soutien de l'Etat, le média craint qu'avec l'arrêt d'une partie des soutiens publics "que la crise sociale succède à la crise économique".

La justice n'en n'a pas fini avec Ibrahim Patel. Alors que le président de la CCIR avait été relaxé dans une affaire de harcèlement le 11 décembre dernier, le parquet a décidé de faire appel de la décision comme nous l'apprend Le Quotidien. Le tribunal avait requis des peines allant de 6 mois à un an de prison à l'attention du président de la chambre consulaire mais également son ancien DGS, Patrick Honorine.



"Un motard gravement blessé" (JIR): Un motocycliste a été transporté hier dans un état grave après une fracture ouverte à la jambe au CHU Sud après avoir été percuté dimanche matin du coté de Saint-Pierre.Cet accident a impliqué trois autres personnes indique le média, mais qui s'en sont sorties indemnes.

Les deux systèmes dépressionnaires présents Sud-Ouest de l'océan Indien ont commencé "leur valse cyclonique au Sud des Chagos", relève et explique Météo France . "Au sud de l'archipel des Chagos, la forte tempête tropicale Danilo commence son interaction avec le système n°5, plus faible. Ces deux systèmes vont se mettre à tourner autour d'un point situé entre eux mais plus proche du système le plus puissant, en l'occurrence Danilo. Leurs trajectoires respectives peuvent faire penser à celles de deux corps célestes qui se croiseraient dans l'espace, l'un étant plus massif que l'autre". Le Dash-8 est reparti ce dimanche à 9h de Pierrefonds pour l'Hexagone . La saison de l'avion bombardier d'eau a évidemment été marquée par l'incendie au Maïdo. Déclaré dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020, le feu a brulé 200 hectares de végétation en 5 jours. Après une panne survenue en matinée du 7 novembre, le Dash 8 a finalement effectué ses premiers largages dans l'après-midi du premier jour de l'incendie.