Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 31 décembre

Vos deux journaux de presse écrite consacrent leur Une du jour à la nouvelle année. "Bonne année 2019", titrent ainsi le Journal de l'Ile et le Quotidien en ce lundi 31 décembre.

Faits-divers

Un jeune motard de 22 ans est entre la vie et la mort après une chute lors d'un rodéo sauvage, dans le quartier du Bas de la Rivière (Saint-Denis). Selon les premiers éléments, la victime roulait sans casque.



À Sainte-Suzanne, un homme a fait une chute de 15 mètres de haut à la Cascade Délices. Souffrant de fortes douleurs au dos, il a été évacué conscient par hélicoptère au CHU de Saint-Pierre.



Société

En ce jour de réveillon, la gendarmerie lance un appel à la raison. Rappelant que "Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas", les forces de l'ordre annoncent de nombreux contrôles routiers. Histoire que la fête ne s'achève pas dans la douleur.



"Un hypothétique réveillon sans déchets", titre le Quotidien, alors que les collectivités espèrent un réveillon de l'Hermitage propre et une réduction significative des ordures. Réponse mardi.



La première édition du marché des producteurs s'est tenue ce dimanche à Saint-André, à l'initiative de l'association Agriculteurs Partage et Solidarité, laquelle œuvre avec la commune pour installer la manifestation deux dimanches par mois.

Economie

Dans un contexte marqué par les gilets jaunes, le Quotidien a interrogé 14 représentants de salariés et du patronnat pour leur demander comment ils ont vécu 2018 et comment ils voient 2019.





