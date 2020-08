Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 31 août 2020

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur "la guerre des flashs" qui va bientôt se mettre en place avec l'installation de nouveaux systèmes sur nos routes. Montés désormais sur des tourelles, ces radars sont "plus nombreux, plus intelligents, plus efficaces" relève le média, face à la hausse inquiétante du nombre de décès sur nos routes.



De son côté, Le Quotidien revient sur la crise sanitaire et notamment sur la sécurité des employés en entreprise ("Demain tous masqués"). Alors que la propagation de la covid s'amplifie, le gouvernement a décidé de revoir le protocole sanitaire en rendant obligatoire à compter de mardi le port du masque en entreprise. "Une sécurité pour les employés, un casse-tête pour les employeurs", écrit le média. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 31 Août 2020 à 06:26 | Lu 54 fois

FAITS-DIVERS



Terrible drame hier à Saint-Joseph. Un accident impliquant deux quads dans le secteur de la Plaine des Grègues aux alentours de 14h30 a fait deux décès. Malgré l'intervention des secours, deux hommes, âgés de 56 et 66 ans, n'ont pas survécu à leur blessures.



Les faits se sont déroulés vendredi soir dernier dans un bar de la Possession. Un client du bar, qui a passé la soirée à agresser la clientèle, a fini par se faire blesser par un client excédé. Toujours en garde à vue ce dimanche soir, le parquet doit décider des charges qui seront retenues contre lui, compte tenu de la situation dans laquelle l’agression s’est produite.



Le coronavirus a fait une victime de plus dans notre île. Après le décès vendredi d'un homme de 27 ans, c'est cette fois ci un homme âgé de 85 ans qui a succombé au virus. Selon l'ARS, l'octogénaire présentait déjà plusieurs facteurs de sévérité". Par ailleurs, les autorités confirment 77 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 30 août à 15h00, soit un total de 1 634 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.

POLITIQUE



Un Réunionnais va rejoindre le cabinet du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu dans les prochains jours en tant que conseiller sécurité. Il s'agit du colonel de gendarmerie Nicolas Garrier, qui occupait jusque là les fonctions de commandement du groupement d'Ile et Vilaine. Pur produit de la méritocratie républicaine, il a effectué sa scolarité à l’école militaire préparatoire du Tampon (EMPR) jusqu’à la seconde avant de rejoindre le lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole. Il y a préparé le concours de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr dont il est sorti en 2000 (promotion de la France combattante – 1997/2000).







