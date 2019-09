Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 30 septembre

À la une du Journal de l’Île ce lundi, le Deuil National décrété suite au décès de Jacques Chirac. L’ancien président de la République sera enterré aujourd’hui à Paris aux côtés de sa fille Laurence. Un service solennel présidé par Emmanuel Macron sera rendu à 12H00 en l'église Saint-Sulpice à Paris, en présence des anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing.



« Un très fort ressenti de discrimination à La Réunion » selon le défenseur des droits Jacques Toubon, c’est la une du Quotidien. Une enquête révèle que les habitants de La Réunion doivent faire face à de nombreuses entraves dans l’accès au droit et aux services publics, et que beaucoup font état d’un sentiment de discrimination lié à l’origine et à la nationalité. Près d’un tier des victimes ayant participé à cette enquête déclare ne pas avoir entamé de recours.





Faits Divers



Le procès du meurtrier présumé de Riyad Mohammas s’ouvre aujourd’hui aux assises. Le mobile du meurtre reste un mystère, mais Johan Maruejouls avait reconnu face aux forces de l’ordre, s’être disputé avec la victime ce soir-là. Le corps de Ziyaad, dit « Kevin », a été retrouvé dans la baignoire de l’appartement de Johan, à commune Prima le 30 juin 2017. Il présentait des brûlures au visage et des coups de couteau, comme l’indique la presse écrite.



Un quinquagénaire a été hospitalisé hier après avoir mis le feu à sa propre case à l’étang-salé. S’il a avoué son geste faces aux gendarmes le jour même, l’homme souffre de troubles de la persécution. Il en arrive à incendier son domicile, croyant que des individus lui voulaient du mal. Son jugement étant altéré, l’homme ne devrait pas être entendu par la justice.





Société



À Saint-André, des « adultes-relais » sont formés pour détecter en amont les potentielles violences intra-familiales. Ces personnes travaillent pour la ville et son au contact direct de la population, et son parfois témoins de situations difficiles. Ils pourront désormais remplir une fiche de signalement, qui sera récupérée par la police et les services sociaux. Leur rôle s’inscrit dans une démarche de prévention explique le Journal de l’Île.



Le collectif échange sans frontières Indian Océanie pointait du doigt les prix et le monopole d’Air Austral, lors d’une conférence de presse hier matin. Les billets d’avion entre les îles Vanille que sont La Réunion, Madagascar et Mayotte sont notamment dénoncés. Le collectif sollicite le retour de Corsair sur les anciennes lignes de la compagnie aérienne. Une réponse d’Air Austral est attendue sous 15 jours sans quoi le collectif compte « durcir le ton » selon le Quotidien.



