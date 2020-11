Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 30 novembre 2020

Lundi 30 Novembre 2020

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur les derniers jours qui ont mis à mal l'exécutif "entre les manifestations contre la loi Sécurité globale, le placement en détention de trois policiers et les attaques des opposants politiques". Un gouvernement "sous pression" titre le média, pris en étau entre une mobilisation de plus en plus grandissante contre cette loi et une aile droite "soucieuse de défendre les forces de l'ordre".



De son côté, Le Quotidien revient sur le marché de l'équipement de la maison, qui a connu un boom sans précédent depuis la crise sanitaire ("La déco toujours plus tendance"). Le média dresse un état des lieux des magasins dédiés à la décoration, la concurrence étant de plus en plus "féroce entre discounters, magasins plus haut de gamme et grandes surfaces", rapporte le média.

FAITS-DIVERS



Un accident de la route a eu lieu ce dimanche dans l’après-midi à Saint-Philippe dans le secteur du Tremblet. Pour une raison encore inconnue, une moto a percuté une voiture.







Des échauffourées ont éclaté dans la soirée de samedi entre une dizaine de jeunes et les forces de l'ordre rapporte la presse écrite locale après que les premiers aient incendié des poubelles. Ce groupe de jeunes s'en était également pris à l'EHPAD Fabien-Lanave, où résident près de 80 personnes payées. Deux mineurs ont été placés en garde à vue et une enquête préliminaire a été ouverte. Un accident de la route a eu lieu ce dimanche dans l'après-midi à Saint-Philippe dans le secteur du Tremblet. Pour une raison encore inconnue, une moto a percuté une voiture. Une femme de 24 ans est décédée et un homme est en état d'urgence absolue. Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi à L'Étang-Salé les Hauts, à proximité du stade Delgard. Près de 4 hectares de végétation ont brûlé et le Dash 8 a été mobilisé, ainsi que 35 sapeurs-pompiers.

SOCIÉTÉ



Face à une sécheresse particulièrement inédite, la mairie des Avirons met en place des dispositifs d'urgence. Comme rapporté par le Journal de l'île, la municipalité gérée par Eric Ferrère va installer dès ce lundi trois citernes de 5 000 litres dans le quartier du Tévelave, secteur le touché par la sécheresse. "Le réservoir Cadet ne suffit plus à approvisionner en eau les 2 000 et quelques habitants du Tévelave", écrit le média.



"La fondation de François Hollande finance un projet à La Réunion" (Le Quotidien): La société AR RUN, qui forme des coach sportifs numériques, bénéficiera d'une enveloppe de 100 000 euros de la part de la fondation créée par l'ancien chef de l'Etat, qui avait déjà visité les locaux de la structure en 2018. Une somme qui permettra à viser l'insertion de 200 jeunes.