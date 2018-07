Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 30 juillet

"Daphné vit bien avec trois reins", titre ce lundi le Journal de l'Ile. "Souffrant d'une maladie génétique rare, la jeune fille de 13 ans a subi une greffe du foie et d'un rein à l'hôpital Necker. Une victoire de la solidarité réunionnaise".





Le Quotidien consacre de son côté sa Une au 49ème tour auto et affiche "Law-Long impérial" . Thierry Law-Long a remporté son troisième rallye de la saison et "fille vers son deuxième titre de champion".

Faits-divers

Un piéton a été blessé par une voiture hier matin, au Tampon, dans le secteur de la Châtoire. Il a été transporté dans un état d'urgence absolue au CHU de Saint-Pierre. Les circonstances de la collision restent encore à déterminer.



Près de 150 infractions routières ont été relevées lors des différents contrôles routiers menés par les forces de l'ordre ce week-end. Dix-sept conduites sous l'emprise de l'alcool ont notamment été constatées par la gendarmerie, neuf par les effectifs de Police.

Société

Ce matin, le CRA va tenter de capturer le requin juvénile emprisonné dans un bassin de rétention de la NR à la Possession depuis un mois et demi, indique le Quotidien.

Un piéton a été blessé par une voiture hier matin, au Tampon, dans le secteur de la Châtoire. Il a été transporté dans un état d'urgence absolue au CHU de Saint-Pierre. Les circonstances de la collision restent encore à déterminer.Près de 150 infractions routières ont été relevées lors des différents contrôles routiers menés par les forces de l'ordre ce week-end. Dix-sept conduites sous l'emprise de l'alcool ont notamment été constatées par la gendarmerie, neuf par les effectifs de Police.Ce matin, le CRA va tenter de capturer le requin juvénile emprisonné dans un bassin de rétention de la NR à la Possession depuis un mois et demi, indique le Quotidien.

​Jean-Bernard Aryae, le président du groupement des locataires, a décidé de passer la main, après 35 ans de vie associative. Son successeur devrait être élu lors de la prochaine assemblée générale, d'ici un mois.

Economie

"La nécessaire éco-labélisation des pêcheries de légine", titre le JIR. "Le syndicat des armements réunionnais des palangriers congélateurs (SARPC) est le premier et le seul groupement labélisé MSC (Marine Stewardship Council) à La Réunion".

Politique

À quelques heures du conseil municipal, Vanessa Miranville défend la convention passée avec la Région dans le cadre de l'exploitation de la carrière des lataniers, lit-on dans le Quotidien.



"La nécessaire éco-labélisation des pêcheries de légine", titre le JIR. "Le syndicat des armements réunionnais des palangriers congélateurs (SARPC) est le premier et le seul groupement labélisé MSC (Marine Stewardship Council) à La Réunion".À quelques heures du conseil municipal, Vanessa Miranville défend la convention passée avec la Région dans le cadre de l'exploitation de la carrière des lataniers, lit-on dans le Quotidien. N.P Lu 282 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 29 juillet 2018 [REVUE DE PRESSE] Samedi 28 juillet 2018