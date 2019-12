Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 30 décembre

La tempête tropicale Calvinia est à la une du Quotidien qui entrevoit l’espoir d’un retour à la normale des conditions météo pour le réveillon. Alors que des précipitations touchent le sud de La Réunion depuis hier, les campeurs des plages de l’ouest devraient pouvoir célébrer la nouvelle année sans trop d’inconvénients demain soir : la vigilance pré-cyclonique pourrait être levée dès demain après-midi alors que la tempête modérée commencera à s’éloigner.



À la une du Journal de l’Île, un tour du monde pas comme les autres et une escale à La Réunion : Stéphane Baud est actuellement sur notre île alors qu’il réalise actuellement le tour du monde à vélo. L’homme a déjà parcouru 36.000 km en 1000 jours de voyage. Il a ainsi traversé 41 pays avant de venir faire une pause sur notre île.





Faits Divers



300 tonnes de déchets sont partis en fumée suite à l’incendie qui a touché le centre de traitement des déchets Cycléa au Port. L’origine des flemmes reste indéterminée et une enquête a été ouverte. 36 sapeurs-pompiers ont lutté pendant plusieurs heures contre le feu, qui a pu être maîtrisé vers 18h. Le site lui, reste sous surveillance encore aujourd’hui pour éviter toute reprise de l’incendie, comme l’indique la presse écrite.



Une Sainte-Marienne a poignardé son conjoint violent hier dans le quartier de Beauséjour. L’homme de 22 ans est blessé au thorax et immédiatement transféré à l’hôpital où ses jours ne sont pas en dangers. Sa compagne, qui avait reçu des coups quelques instants plus tôt, a été placée en garde-à-vue, selon la presse écrite.





Société



Addict au tabac chimique, il livre son témoignage édifiant au journal de l’île : cet homme de 44 ans a tout perdu à cause de cette terrible drogue. Après l’avoir essayée sous les conseils de son dealeur, il a rapidement eu besoin d’en consommer tout le temps, au point de perdre son travail. Aujourd’hui, il souhaite partager son histoire pour alerter les autorités sanitaires.



La route des Hauts entre Sainte-Marie et Saint-Benoît se précise alors que les études techniques s’apprêtent à être lancées. Un tracé "consensuel" et pas encore totalement arrêté sert pour l’instant à faire passer le futur chantier en « avant-projet » . Si les premiers travaux sont envisagés pour 2023, les débats sur le tracé restent ouverts à Sainte-Suzanne comme à Saint-André, indique le Quotidien. Charlotte Molina Lu 337 fois Charlotte Molina







