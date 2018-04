Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 30 avril 2018

Le Journal de l’île propose une édition gratuite ce matin, à l’occasion du Salon de la maison. À la Une, un retour en images sur l’éruption du Piton de la Fournaise.



À la une du Quotidien, les dangers des réseaux sociaux. Une affaire a fini devant les assises, après un coup de couteau suite à des insultes proférées sur Facebook.

Faits-Divers



Aujourd’hui, une jeune portoise est jugée pour avoir planté un couteau dans la poitrine de son amie. Le 14 février 2016, les policiers du Port reçoivent l'appel d'une jeune fille de 17 ans. Elle révèle avoir donné un coup de couteau à une autre adolescente quelques minutes auparavant. Devant les enquêteurs, elle explique très bien connaître la victime étant d'anciennes copines de collège. Quelques jours auparavant, celle-ci l'aurait insultée sur une page Facebook.



Le bilan routier du week-end se solde par 10 retraits de permis de conduire. La gendarmerie et la police ont mené d’importants contrôles sur nos routes, avec plus de 500 infractions relevées.

Société



Le dossier du Quotidien aujourd’hui est consacré à l’asthme, une gêne au quotidien. Près de 20% des enfants réunionnais seraient touchés par l’asthme. À la veille de la journée mondiale dédiée à la maladie, retour sur une maladie handicapante.



Ce dimanche, Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul, présidait la cérémonie de dépôt de gerbes dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation. Lors de cet événement il a fait un "léger" malaise. Rapidement pris en charge, il a été transporté à l'hôpital Gabriel Martin. Son état de santé s'est ensuite amélioré.



Le spectacle du Piton de la Fournaise à retrouver dans le JIR, avec de spotos signées Serge Gélabert.





