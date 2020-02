Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 3 février 2020

À la une du Quotidien ce lundi, retour sur le la campagne municipale dans le chef-lieu, où un trio de tête composé d’Ericka Bareigts, de Didier Robert et de Nassimah Dindar domine pour le moment le débat. ("Saint-Denis, l’élection capitale"). Ils sont 9 à briguer actuellement le fauteuil de maire dans le chef-lieu.



De son côté, le Journal de l’île revient sur la hausse attendue de l’éco-taxe sur les billets d’avions. Alors que dans un premier temps, l’Etat avait affirmé que les territoires ultramarins n’étaient pas concernés, Bruxelles en a décidé autrement en cassant cette décision. "Les Réunionnais paieront plus cher leurs billets", écrit le journal.

FAITS-DIVERS



Marco Chabot, soutien et proche d’Alain Bénard, candidat à la mairie de Saint-Paul, a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle devant des enfants.



OCÉAN INDIEN



Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a présidé ce dimanche une seconde réunion du comité multisectoriel sur le coronavirus au Prime Minister’s Office. Il a annoncé une restriction temporaire à Maurice pour les passagers venant de Chine et ceux ayant visité la Chine les 14 derniers jours. Les Mauriciens seront soumis aux autorités sanitaires et resteront en quarantaine systématiquement à leur retour en Chine. Pravind Jugnauth a également annoncé une restriction sur les importations d’animaux, y compris les animaux de compagnie, depuis la Chine.



Marco Chabot, soutien et proche d’Alain Bénard, candidat à la mairie de Saint-Paul, a été placé en garde à vue pour exhibition sexuelle devant des enfants. Comme nous vous le révélions , ce proche du candidat aux municipales de Saint-Paul Alain Bénard, a été remis en liberté après son audition, l'enquête devra établir si les faits sont avérés.Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a présidé ce dimanche une seconde réunion du comité multisectoriel sur le coronavirus au Prime Minister’s Office. Il a annoncé une restriction temporaire à Maurice pour les passagers venant de Chine et ceux ayant visité la Chine les 14 derniers jours. Les Mauriciens seront soumis aux autorités sanitaires et resteront en quarantaine systématiquement à leur retour en Chine. Pravind Jugnauth a également annoncé une restriction sur les importations d’animaux, y compris les animaux de compagnie, depuis la Chine.

ÉCONOMIE



Divorce à l’amiable en vue entre Air Austral et Air Madagascar. Après plusieurs de mois de tensions entre les deux compagnies, le gouvernement malgache a décidé de reprendre la main sur sa compagnie. "Des collaborations commerciales vont cependant se poursuivre" nous apprend Le Quotidien, qui voit là "une manière de sortir la tête haute d’un bras de fer qui dure depuis plusieurs mois".



SOCIÉTÉ



"La clinique Jeanne d’Arc va déménager" (Le Quotidien). La clinique Jeanne d’Arc, située en centre-ville du Port, vit sa dernière année sur ce site. Le groupe Clinifutur a en effet décidé de concentrer toutes ses activités en bordure du Parc boisé où se trouve déjà la clinique des Orichidées. Une maternité beaucoup plus grande est actuellement en cours de construction.



La commune de Salazie se met à l’heure de la vidéo protection. Comme rapporté par Le Quotidien, la mairie a installé cinq caméras dans différents secteurs de la ville: deux à Salazie village, aux abords de la mairie, une dans la rue Général-de-Gaulle et la dernière sur l’axe rue Père-Castagnan/Mare-à-Vieille Place. La mairie assure que la mise en place de ces caméras n’est que "purement préventif" et que les images ne seront visionnés qu’en cas de réquisition des gendarmes. Nicolas Payet Lu 543 fois







Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 2 février 2020 [REVUE DE PRESSE] Samedi 1 février