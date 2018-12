Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 3 décembre 2018

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur les violences qui ont émaillé la manifestation des gilets jaunes de samedi à Paris. Un second "samedi noir", où près de 380 personnes ont été placées en garde à vue. "Face à ce qui est devenu une crise politique majeure", écrit le Journal de l'île, Emmanuel Macron a demandé à Edouard Philippe "de recevoir les chefs de partis politiques et des représentants des "gilets jaunes".



De son coté, Le Quotidien consacre sa une à la "fin de la carte postale" des paillotes de l'Hermitage, qui baissent leurs rideaux. Pour le média, "les paillotes de Hermitage, enlisées sur le haut de plage, payent leurs propres errances, celles aussi bien sûr des municipalités successives et l'Etat".

FAITS-DIVERS



Un incendie a ravagé une maison des Camélias ce dimanche nous rapporte ce lundi Le Quotidien. Le sinistre s'est déclaré aux environs de 16h30 et n'a heureusement blessé aucune personne. Craignant un incident électrique, les soldats du feu ont dû attendre l'intervention d'EDF pour intervenir écrit le média.



Six personnes ont été interpellées samedi soir après des affrontements avec les forces de l'ordre dans le quartier de la Bretagne. Selon les informations du Quotidien, ces échauffourées qui faisaient suite à l'incendie d'une voiture et le caillassage de pompiers venus circonscrire le sinistre. Une des personnes interpellées pourrait être jugée ce lundi en comparution immédiate.

SOCIÉTÉ



Alors que la plupart des collectifs de gilets jaunes réfléchissent à de nouveaux modes d'action, la préfecture tire la sonnette d'alarme. Des barrages bloquants sont prévus ce lundi au niveau du Port Est faisant peser le risque de rupture d’approvisionnement des denrées alimentaires mais aussi des médicaments et du matériel médical. Des gilets jaunes ont également prévu de bloquer des institutions ce lundi, comme à la Région. NP Lu 720 fois





