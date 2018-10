[REVUE DE PRESSE] Lundi 29 octobre 2018

ÉCONOMIE



"La filière canne va faire un prêt" (JIR): Suite à la visite d'Annick Girardin, le Comité paritaire de la canne et du sucre (CPCS) compte sur un courrier d'engagement de l'Etat pour débloquer auprès d'une banque un prêt pour replanter en vue de la prochaine campagne sucrière. Isidore Laravine, président du CPCS, attend environ 4,5 millions d'euros, "qui seront ensuite redistribués aux planteurs sous la forme d'une aide de 240 euros à l'hectare pour l'achat d'engrais et d'aides pour les planteurs", écrit le JIR. Un montant qui sera complété avec l'aide de 2,5 millions d'euros obtenue du Département.



ÉDUCATION



Belle récompenses pour ces lycéens de la filière Intervention sur le patrimoine bâti de Roches-Maigres et de Jean-Hinglo. Ils ont pris l'avion jeudi dernier pour aller récupérer leur prix "Architectures et Patrimoine", du concours Maisons Paysannes de France, qui se tient au Salon international du patrimoine à Paris.