Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 29 juillet 2019

La sélection Réunion de football s’est imposée hier face à l’île Maurice pour la finale des Jeux des Îles. "On a gagné les Jeux !", à La Une du JIR qui rappelle qu’une cinquième étoile a été ajoutée au palmarès des footballeurs réunionnais. 46 médailles d’or, le double pour l’île soeur "le club Réunion signe le pire bilan de son histoire" même si "le football sauve l’honneur", relativise le Quotidien



L’avenir de la filière canne fait également la Une du JIR. "Trois scénarios pour la canne", dont le développement de la filière canne/énergie.

Faits-divers



Un homme de 28 ans a été placé en garde à vue hier à St-Pierre pour avoir tiré sur sa conjointe. Cette dernière a fort heureusement échappé au pire.



Un jeune conducteur a été intercepté samedi soir à St-Louis avec une alcoolémie de 57mg/l. Le récidiviste s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire.



Le personnel du CHU de St-Pierre a dû alerter samedi soir les forces de l’ordre pour un jeune homme de 23 ans qui se masturbait. Son placement en garde à vue ne l’a pas empêché de poursuivre sa petite affaire.

Société



Une plainte pour discrimination a été déposée contre le recteur Vêlayoudoum Marimoutou. En juillet dernier, il a refusé qu’un intervenant s’exprime en créole dans une réunion académique consacré au créole. "L’histoire et son ironie", à retrouver dans les colonnes du Quotidien.



Les enfants demandeurs d’asile préparent la rentrée, indique le JIR. En attendant la décision définitive de l’Ofpra, les migrants Sri-Lankais ont accès à la santé et l’éducation. N.P Lu 520 fois





