Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 29 janvier

À la une du Quotidien ce lundi, retour sur l'itinéraire de la famille Clain, dont 21 membres sont partis rejoindre Daech en Syrie pour faire le djihad. Un des neveux et un beau-frère de Fabien et Jean-Michel "ont été faits prisonniers par les forces kurdes à la frontière turque", explique le média.



De son côté, le Journal de l'île vous conseille de vous ruer sur les dernières bonnes offres en matière d'immobilier ("Dépêchez-vous d'acheter !"). En effet, "si les taux d'intérêt restent bas, les prix vont sensiblement augmenter dans le courant de l'année" nous apprend le JIR.

FAITS-DIVERS



Découverte macabre hier dans le quartier du Bas de la Rivière à St-Denis. Le corps d'un sans-abri de 60 ans a été retrouvé hier dans un local, "près de l'ancien bar des pêcheurs" nous apprend le Journal de l'île. Jean-Pierre Antilope, plus connu sous le sobriquet de "Trésor", avait passé la majeure partie de sa vie dans la rue. Ce sont deux personnes, qui avait l'habitude de le côtoyer ces derniers mois, qui ont fait la découverte. "Si tout laisse penser à une mort naturelle, un détail troublant n'a cependant toujours pas trouvé d'explication à l'heure actuelle", explique le JIR. En effet, la victime a été retrouvée avec un billet de 10 euros sur le front.



Une Réunionnaise résidant à St-Étienne pousse un cri de colère dans les colonnes du Quotidien. Léonore, originaire de Sainte-Marie, diagnostiquée autiste asperger tout comme son fils Alam, affirme qu'elle a été escroquée par l'association Autisme Loire. Elle reproche à l'association d'avoir cessé la prise en charge de son fils après que le conseil départemental de la Loire ait décidé de suspendre les chèques emplois service pour ce type de prestations, mais également de ne pas lui avoir remboursé le trop payé. Une assemblée générale se tiendra d'ailleurs le 10 février prochain "pour statuer sur la situation" poursuit le média.



Un scootériste a été gravement blessé hier à la tête après une collision avec un véhicule au niveau du rond-point du Lavoir. Âgé de 22 ans, le conducteur du deux-roues, "qui n'avait pas sanglé son casque" nous apprend le JIR, souffre d'un traumatisme crânien et de blessures au niveau de la jambe droite. Après avoir été pris en charge sur place, il a été transporté au GHER de St-Benoît.



SOCIÉTÉ



Hier en fin d'après-midi, quelques piétons et voitures ont pu emprunter le radier provisoire mis en place par les équipes de la Direction régionale des routes (DRR) à îlet Furcy nous apprend le Journal de l'île. Une première tentative avait eu lieu samedi, mais s'est soldée par un échec en raison du courant particulièrement important. Ce radier provisoire devrait rester uniquement piéton jusqu'à sa livraison complète entre Cilaos et La Rivière, "cet après-midi si tout va bien", explique de son côté Le Quotidien.





