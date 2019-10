Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 28 octobre

"Les pompiers livrés à eux-mêmes", titre ce lundi le Quotidien à propos des violences urbaines. "Les soldats du feu sont intervenus près d'une centaine de fois pour des feux de poubelles ou véhicules, principalement à Saint-Denis et au Port, alors que le président Macron était dans notre île. Des pompiers qui n'ont pu intervenir parfois faute de protection policière suffisante".



"Collèges et lycées tolérants", affiche de son côté le JIR, consacrant sa Une au port du voile. "Les incidents arrivés à des mamans d'élèves accompagnant des sorties scolaires ont relancé le débat en métropole. La Réunion reste loin de cette polémique : les établissements scolaires ont su s'adapter."



Faits-divers

À Saint-Leu, un enfant en train de se noyer a été sorti de l'eau inconscient. Le marmaille de 2 ans a été réanimé par le maitre-nageur avant d'être transféré à l'hôpital.



Un Saint-Pierrois comparaît devant la cour criminelle à partir d'aujourd'hui. Le trentenaire, chez qui les policiers avaient retrouvé près de 57 000 clichés pornographiques, est accusé d'avoir abusé d'une dizaine de femmes et fillettes.

Société

L'éruption du Piton de Fournaise s'est achevée ce dimanche, après 48 heures de spectacle. La possibilité d'une reprise n'est pas écartée.



Sur le littoral de la Marine, à SainteSuzanne, l’association Brigade nature citoyenne a ramassé pas moins d’une tonne de déchets en une heure samedi, lit-on dans le JIR.



"Il faut trouver des solutions à la souffrance des enseignants", titre le Quotidien son dossier du jour, citant le recteur. Le journal consacre deux pages au sujet de l'éducation.

Politique

Espérant voir levé son inéligibilité, le candidat saint-leusien Thierry Robert a présenté hier les grandes lignes de son projet. "Un programme résolument orienté vers les aides financières", indique le Quotidien. "Il s'est surtout livré à une opération rachat en forme de mea-culpa", commente le JIR.



Daniel Alamelou pour "changer de braquet", lit-on dans le Quotidien à propos des municipales de Sainte-Suzanne, l'opposant ayant officialisé hier sa candidature devant une centaine de militants. "Il dit avoir "appris" de ses échecs aux élections de 2012 et 2014. Le moment est au constat", précise le JIR.







