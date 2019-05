Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 27 mai

Le résultat des européennes fait la Une de la presse écrite ce lundi. À l'issue du scrutin qui s'est déroulé hier, Marine Le Pen au niveau national, mais aussi à La Réunion.



Faits-divers

Un accident mortel s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche à Sainte-Marie. Une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage et fait une chute de 30 mètres dans un ravin. Un passager arrière a été tué, conductrice et le passager avant ont été légèrement blessés.

Politique

Au niveau national, le Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen est arrivé en tête aux élections européennes, suivi de la liste soutenue par le président Emmanuel Macron, avant une troisième place surprise pour les écologistes (EELV). Le PS et Les Républicains avaient, selon les dernières estimations, un score similaire.

À La Réunion, fait inédit, le Rassemblement national a remporté le scrutin dans les 24 communes de l'île. Derrière, à de rares exceptions, La France Insoumise, avant La République en Marche, et Europe Ecologie Les Verts. Deux députés européens siégeront au Parlement européen : Younous Omarjee (LFI), reconduit, et Stéphane Bijoux (LREM) pour la première fois. Société

Une étude portée par une association, regroupant des professionnels, prépare un projet de développement de la culture du chanvre à La Réunion, lit-on dans le JIR.



Les élus locaux sont unanimes quant au prix des logements universitaires, dont l'Unef n'a eu de cesse de demander au Crous d'aligner les prix des logements universitaires des différents campus de l'île. Le Conseil d'administration aura lieu ce lundi. N.P Lu 308 fois





