Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 27 juillet 2020

À la une du Journal de l'île ce lundi, retour sur la rentrée scolaire qui approche à grands pas, avec un comparatif effectué dans de nombreux magasins spécialisés et grandes surfaces sur le coût des fournitures scolaires. Des prix "en baisse" titre le média et notamment dans les papeteries spécialisées qui "concurrencent les grandes surfaces sur les produits d'entrée de gamme".

De son côté, Le Quotidien consacre sa une du jour à une innovation locale mise au point par une entreprise bénédictine dans le domaine de l'assainissement. Cette dernière a en effet créé un système de filtre planté de végétaux à l'usage des particuliers "qui remplacerait le système d'assainissement de type fosse septique", nous apprend le média ("L'assainissement écolo individuel pour bientôt"). Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 06:29 | Lu 816 fois

FAITS-DIVERS



Sortie de route mortelle hier à la Ligne des Bambous à Saint-Pierre. Comme relaté par la presse écrite locale, un conducteur âgé d'une vingtaine a perdu le contrôle de son véhicule aux alentours de 18h et a terminé sa course contre un parapet. Son passager, un quinquagénaire, n'a pas survécu à cet accident. Roulant sans permis et sans assurance, le conducteur a été placé en garde à vue.



Deux personnes, une mère de famille et sa fille, ont été blessées hier matin après un incendie à leur domicile situé au chemin de la Source à Bois de Nèfles. C'est un matelas enflammé qui serait à l'origine du sinistre explique la presse écrite locale. La mère a subi de graves blessures au niveau du thorax et a été placée dans un coma artificiel explique le JIR. Un expert devrait être dépêché pour faire la lumière sur cet incendie.

SOCIÉTÉ



Après avoir investi plus de 140 000€ dans une rondavelle à la Saline-des-Bains, Isabelle Bruneau a tout perdu en raison d’une erreur de parcelle. Après une première plainte classée sans suite, la restauratrice ne compte pas baisser les bras



La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment qu’il n’y a pas de nouveau cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 26 juillet, soit un total de 657 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Après avoir investi plus de 140 000€ dans une rondavelle à la Saline-des-Bains, Isabelle Bruneau a tout perdu en raison d’une erreur de parcelle. Après une première plainte classée sans suite, la restauratrice ne compte pas baisser les bras entame une nouvelle procédure contre le notaire , la SPL Tamarun et la mairie de Saint-Paul. En attente de la décision du procureur de la République d’instruire ou non le dossier, une assignation en référée a été émise à l’encontre des mis en cause, ceci afin d’obtenir une provision pour le préjudicie subi par la restauratrice.La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment qu’il n’y a pas de nouveau cas de coronavirus COVID-19 enregistrés à La Réunion ce dimanche 26 juillet, soit un total de 657 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.

OCÉAN INDIEN



Samedi soir, le vraquier Wakasiho, un navire de 300m de long, Samedi soir, le vraquier Wakasiho, un navire de 300m de long, s’est échoué à proximité de la plage de Pointe d’Esny dans le sud de l’île Maurice . Aucune fuite d’hydrocarbure n’est constatée pour le moment, mais l’état de la mer risque de retarder les opérations de secours. Un important dispositif de police a été déployé par les autorités mauriciennes qui ont déclenché la National Emergency Operations Command (NEOC) dans la soirée. Le plan National Oil Spill Contingency a été activé et des bouées permettant de contrôler une éventuelle pollution par les hydrocarbures ont été installées autour du Wasakhio.