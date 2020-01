Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 27 janvier

"Les pièges du contrôle continu", titre le Quotidien qui consacre sa Une à la réforme du bac. "Les élèves de première vont tester pour la première fois les épreuves de contrôle continu du baccalauréat. De nouveaux examens, mi-février, qui font désormais partie intégrante de la notation globale mais sont loin de faire l'unanimité".



"Pourquoi je suis candidat...", affiche de son côté le Journal de l'Île, qui fait sa première page à Didier Robert. "Le président de Région confirme son engagement dans la bataille pour la mairie du chef-lieu. Avec un projet 'participatif'".

Faits-divers Les deux quinquagénaires portés disparus depuis une soirée festive mardi dernier n'ont toujours pas donné signe de vie. Les recherches pourraient reprendre aujourd'hui au Port. Pour rappel, ce vendredi, le corps petit ami de l'une des disparus a été retrouvé dans la darse.

L'an dernier, l'adjudant pompier Jessy Eve était mortellement fauché pendant qu'il sécurisait un accident sur la RN2. Pour lui rendre hommage, le centre de secours de Saint-André portera désormais son nom.

Economie

La Confédération nationale du logement dénonce les prix excessifs des loyers et charges locatives. Erick Fontaine, l'administrateur, s'appuie notamment sur l'étude menée en 2018 par l'Agence nationale de contrôle du logement social, qui a étudié les pratiques de la Sodegis et de la Sodiac et constaté des pratiques abusives.

En décembre, les prix ont augmenté de 0,3% à La Réunion, constate l'Insee. Sur un an, la hausse s'établit à 0,4% sur notre île, contre 1,5% en France (hors Mayotte). Société

"Té Madmoizel : les Réunionnaises témoignent", titre le JIR. Alors que les mouvements "Me Too" et "balance ton porc" ont libéré la parole de nombreuses femmes victimes de violences sexistes, sur notre île, une initiative à vu le jour depuis le début de l'année : "Té Madmoizel", une page qui met en avant des témoignages.



"Le changement, c'est maintenant, vraiment ?", questionne le Quotidien, qui rapporte les témoignages de trois têtes de liste. "Si la population en appelle régulièrement au renouvellement de la classe politique et au changement de pratique, la convaincre de voter pour des listes citoyennes ou promettant de réaliser ces aspirations n'est aisé pour autant".







