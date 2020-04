Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 27 avril 2020

À la une du Quotidien ce lundi, retour sur le confinement, source de stress aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Pédopsychiatre au pôle de santé mentale du CHU Sud, le Dr. Michel Spodenkiewicz, revient sur l'impact de ce confinement sur le psychisme des enfants ("Prendre un enfant par la main").



De son côté, le Journal de l'île consacre sa une du jour au business des masques, qui connaissent une pénurie à l'échelle mondiale. Un business "qui rapporte un max" écrit le JIR, faisant enrager les habitués du secteur "qui dénoncent des opportunistes voire des profiteurs de guerre".

FAITS-DIVERS



Quatre individus sont actuellement recherchés après la tentative de cambriolage de l'hôtel Bellepierre rapporte Le Quotidien dans ses colonnes. C'est le réceptionniste de l'hôtel, qui accueille gratuitement des soignants du CHU, qui a mis en fuite la bande de pieds nickelés.



Un automobiliste sera jugé en juin prochain pour avoir forcé un barrage policier lors d'un contrôle à Saint-Denis. Selon les informations du Quotidien, les gardiens de la paix ont du faire usage du dispositif d'interception des véhicules automobiles pour arrêter le récalcitrant. Après une course-poursuite, la voiture et ses deux occupants ont été rattrapés, non sans avoir pris une rue en sens interdit.



Pour avoir craché sur des gendarmes samedi, un homme sera présenté ce lundi en comparution immédiate. Alors qu'il était avec quelques personnes dans un rassemblement samedi dans le quartier de la Chatoire au Tampon, un homme, "passablement énervé et alcoolisé" précise Le Quotidien, n'a pas du tout apprécié d'être interpellé par les gendarmes. Déjà connu des de la justice "et ayant une peine à purger", l'homme n'a pas hésité à cracher sur les militaires, les menaçant d'avoir le coronavirus. Rapidement maîtrisé, il a été placé en garde à vue et comparaîtra dans la journée au tribunal correctionnel de Saint-Pierre.

SOCIÉTÉ



Après la découverte d’un cas douteux de Covid-19 au pôle handicap dépendance de la fondation du père Favron à St-Pierre, patients et personnels ont été dépistés. Bonne nouvelle, tous les tests sont revenus négatifs. Jeudi dernier, un homme présentant des symptômes du coronavirus depuis plusieurs jours avait subi 2 tests. Après que le premier se soit révélé négatif, le deuxième a présenté des résultats douteux. Il avait donc été évacué au CHU Nord et les 72 résidents et membres du personnel dépistés.



JUSTICE



"La Cinor gagne contre ses squatteurs" (JIR): Deux sociétés qui occupaient illégalement deux terrains de l'intercommunalité à La Marine (Ste-Suzanne) ont été condamnées par le tribunal à quitter les lieux sous 30 jours, à la date de délibération du 16 avril. Depuis janvier 2017, les deux sociétés incriminées occupaient sans droit ni titre ce terrain de la Cinor, malgré plusieurs relances. Le foncier était dédié à l'origine à la création d'une zone d'activité économique rappelle le média. En plus de leur condamnation, les deux entreprises devront s'acquitter du paiement des créances dues: 64 040 et 36 480 euros pour la première et 38 000 euros pour la seconde, sans oublier le paiement de 1 500 euros au titre de frais de justice.

Nicolas Payet Lu 186 fois







Dans la même rubrique : < > [Revue de presse] Dimanche 26 Avril [Revue de presse] Samedi 25 avril 2020