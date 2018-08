Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 27 août 2018

À la une du JIR ce lundi matin, "ces folles idées qui courent sur l’éducation sexuelle". Le journal propose de décortiquer les "fake news" qui ont pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux à travers un cahier spécial éducation.



Le Quotidien met la leucose bovine à la une, avec les états généraux de la santé animale. "La leucose bovine s’invite aux débats" peut-on lire.





Faits-Divers



Sortie de boîte mouvementée à Saint-Gilles. Deux jeunes hommes qui sortaient du Beach Club dans la nuit de samedi ont été blessés suite à une agression au sabre. Les voleurs ont dérobé les téléphones portables des victimes. L’une d’elle a reçu des coups de sabre au visage et au bras.



Dans le JIR, une esthéticienne de Saint-Pierre, Muriel Hoarau, sera jugée, jeudi prochain, après les plaintes de quatre clientes mutilées par des soins d’épilation. Elle devra répondre d'exercice illégal de la médecine et de complicité de blessures involontaires.

Société



C’est le dossier du Quotidien, la leucose bovine. Pourquoi le seul département français sur lequel a maladie est encore présente s’exempterait de réglementation? Le groupement de défense sanitaire organise les premiers états généraux de la santé animale et ranime ce débat. Le Conseil d’état a d’ailleurs relevé le paradoxe sur notre île, cassant les arrêtés ministériels de dérogation.



Le dossier éducation du JIR, consacré à l’éducation à la sexualité compte bien faire la vérité sur ce qui est enseigné aux enfants. "On n’apprend pas aux enfants à se masturber à l’école" souligne le journal, pointant du doigt es fake news relayées sur les réseaux sociaux après le vote de la loi Shiappa. L.Gi Lu 704 fois





