Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 26 novembre

Le mouvement des gilets jaunes fait une nouvelle fois la Une de vos journaux. "La semaine de tous les dangers", titre le JIR. "Une semaine cruciale", affiche de son côté le Quotidien.

Faits-divers

À la ligne des Bambous, une fillette de dix ans a été blessée par les éclats de verre d'une bouteille lancée depuis un barrage sur une voiture qui tentait de poursuivre sa route. La petite fille a dû être transférée aux urgences.



À Saint-Pierre, le passager d'une voiture bloquée par une barrage s'en est pris à une manifestante ce samedi. La trentenaire a eu deux dents cassées et des côtes fêlées.

Société

Les établissements scolaires rouvrent ce lundi, après environ une semaine de fermeture, mais sans élèves.



À lire dans le JIR, une interview de Danon Lutchmee Odayen."Avec des privilèges d'un côté et la pauvreté de l'autre, une société ne peut qu'être en rupture", estime la sociologue et anthropologue. Dans le Quotidien, "Le 'nous' collectif est aujourd'hui en lutte contre le 'je' de l'individualisme", résume Thierry Malbert, anthropologue.

Economie

Le collectif des entrepreneurs réunionnais lance un appel pour la reprise des activités à La Réunion. "Un nombre alarmant d'emplois est menacé", préviennent-ils.

Politique

"Une élue gilet jaune démissionne de ses mandats", lit-on dans le JIR. Ancienne élue de la majorité municipale du Port, évincée de la direction de la Halle des manifestations à cause de la mauvaise situation financière de la structure, Karine Infante a annoncé sa démission de ses mandats d'élue municipale du Port et du TCO.



Le maire du Tampon, André Thien-Ah-Koon, a donné hier la parole à des manifestants à l'occasion d'un conseil municipal extraordinaire. Les élus ont voté 13 propositions visant à sortir de la crise.





