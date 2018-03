Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 26 février A la Une de vos journaux ce matin, l'économie sociale et solidaire, pour le Quotidien, et la condamnation de Thierry Robert pour le JIR.



Faits divers



Un accident moto contre voiture hier à Salazie a gravement blessé un coureur automobile, Stéphane Saw-Caw-Freve. Le champion de rallyes bien connu est entre la vie et la mort.



Un adolescent de 12 ans s'est blessé en sautant dans un bassin de la Rivière St-Denis hier. Il présente une fracture ouverte, et a dû être hélitreuillé vers l'hôpital de Bellepierre.







Société



Hier, l'hommage aux victimes de la crise requins a réuni près de 500 personnes sur la plage de Boucan Canot. Les familles des victimes ont pris la parole devant une stèle de corail érigée pour l'occasion.



Le chantier de fouilles archéologiques près de la Grotte des Premiers Français était visitable par le grand public samedi. Cette ouverture au public a rencontré un franc succès.



Economie



Les billets d'avion low-cost ne devraient malheureusement pas durer longtemps. Les compagnies annoncent la réduction de leurs vols en période creuse, avec à la clef des tarifs qui reviendront à la hausse.



Une clinique psychiatrique verra peut-être le jour à Saint-André en 2022. Le groupe Les Flamboyants est en pourparlers avec le propriétaire Saint-Andréen d'un terrain de 3,5 hectares à Bras des Chevrettes. B.A Lu 1233 fois





