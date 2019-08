[REVUE DE PRESSE] Lundi 26 août 2019

A la une du Quotidien ce lundi, la nouvelle Miss Réunion, Morgane Lebon, qui livre ses premières impressions après son sacre samedi soir au théâtre de Champ-Fleuri. "Sois belle et tais-toi, c'est de la préhistoire", indique la reine de beauté, qui espère se faire entendre au cours de son année de règne "sur l'image des femmes".



De son côté, le Journal de l'île consacre sa une aux prochaines municipales et notamment sur ce qui poussent les maires et les candidats à tenter leur chance ("Qu'est-ce qui les fait courir ?"). Pour le média, "le goût du pouvoir, l'égo, l'adversité, la volonté de changer les choses expliquent aussi cette appétence pour conquérir une mairie".