Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 25 novembre

Les deux journaux font leur Une sur la découverte macabre qui a été faite hier Saint-André.



"Mort suspecte d'un éleveur de cabris", titre le Quotidien ; "Comment est mort José Moucaye ?", questionne le Journal de l'Ile.



Alors que le corps de l'homme de 69 ans a été retrouvé sur le sol de sa case en tôle avec des traces suspectes et que sa voiture a disparu, la thèse criminelle est privilégiée.

Faits-divers

Deux personnes ont été blessées lors d'un éboulement au Bassin La Paix ce dimanche. Un dionysien a eu la jambe quasiment sectionnée, et une amie touriste qui l'accompagnait a eu la cheville fracturée. Ils ont été transférés en urgence à l'hôpital par hélicoptère.



Ce sont près de 200 infractions au code de la route qui ont été relevées par les forces de l'ordre lors des contrôles routiers du week-end. Alcool, vitesse, stupéfiants et conduites sans permis ont encore fait partie de la longue liste des des infractions constatées.

Politique

L'ancien maire de Saint-André Eric Fruteau se lance à nouveau dans la bataille des municipales, six ans après s'être retiré de la vie politique.



Dans le même temps, un "front commun" se constitue pour l'Est. Ils sont pour l'instant quatre têtes de liste à le former : Joé Bédier (Saint-André), Jean-Hugues Ratenon (Bras-Panon), Amandine Ramaye (Plaine-des-Palmistes) et Gilles Heekeng (Sainte-Rose).

Santé

La semaine du dépistage des maladies sexuellement transmissibles commence ce lundi avec des dispositifs partout dans l’île. L'occasion de se tester de manière anonyme et gratuite.

Economie

Les prix des billets d'avion vers et depuis les Dom augmentent. Un bond de 10,5% depuis la Métropole vers les Dom, et de 2,6% de La Réunion vers la métropole.



Une application baptisée Moncompteformation.fr a été lancée par le ministère du travail. Elle est censée permettre à tout salarié ou demandeur d'emploi de s'inscrire directement à la prochaine session de formation, sans intermédiaire. Objectif : faire décoller la formation professionnelle.







