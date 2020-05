Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 25 mai

Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 25 Mai 2020 à 07:39 | Lu 261 fois

"La campagne masquée", titre de son côté le Quotidien. "Les candidats lancés dans une campagne 'sans contact' pour le second tour des municipales doivent oublier les poignées de mains et les tapes dans le dos. Le cas des réunions publiques, forcément restreinte, n'est pas encore tranché."



Le JIR fait sa Une du jour avec son grand jeu cash. Trois autres titres figurent en première page : "Dengue : l'ARS néglige les ravines", "Les musulmans célèbrent l'Eïd-Ul-Fitr" et "Vers une vague de licenciements économiques ?"

Faits-divers

Un jeune de 18 ans a été interpellé samedi à Saint-Denis à bord d'une luxueuse Mercedes. Le véhicule avait été volé quelques heures plus tôt au cours d'un home-jacking perpétré au Tampon.



Alors qu'un agent avait été testé positif au Covid-19 ce jeudi, le second test demandé par l'ARS s'est révélé négatif. Le dispositif mis en place concernant les 6 agents identifiés comme cas contacts est toutefois maintenu, et la Cinor maintient la fermeture des services au moins jusqu'au 27 mai inclus.

Economie

Au niveau national, une procédure a été engagée contre les assureurs qui se refusent la prise en charge les pertes d'exploitations liées aux fermetures administratives engendrées par crise du Covid-19. À La Réunion, un cabinet d'avocats dionysien se fait écho de cette procédure collective. Environ 140 dossiers sont à l'étude sur l'île, rapporte le JIR. Par ailleurs, la CCIR a lancé un appel aux entreprises souhaitant obtenir un accompagnement des compagnies d'assurance.



Santé

Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été recensé à La Réunion ce dimanche. , plus de malade en réanimation. Le bilan reste donc à 452 personnes, dont 13 évacuations sanitaires. Sur les 451 cas investigués par l'ARS, 64 cas autochtones sont recensés. Si 12 personnes sont hospitalisées, aucune n'est en réanimation. "Priorité à la lutte contre le cancer", titre le JIR. "Durant la crise sanitaire, organismes et professionnels de santé ont assuré au mieux la continuité des soins pour les personnes touchées par le cancer. Les campagnes de dépistage reprennent cependant avec un retard accumulé. Une priorité, alors qu'un diagnostic rapide rime souvent avec guérison."

Politique

Les maires élus au premier tour continuent de s'installer. Après Michel Fontaine à Saint-Pierre, Bachil Valy à l'Entre-Deux et Olivier Rivière à Saint-Philippe samedi, puis Serge Hoareau à Petite-Île ce dimanche, ce sera au tour d'Olivier Hoarau au Port et Stéphane Fouassin à Salazie ce mardi, puis Patrick Lebreton ce jeudi. L'activité reprend doucement pour les entreprises réunionnaises. "Alors que 112 900 salariés du privé sont en chômage partiel, le gouvernement semble vouloir abaisser le taux de remboursement du dispositif", lit-on dans le JIR. "Le monde économique local craint que cela favorise le recours au licenciement."





