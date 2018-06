Revue de presse [REVUE DE PRESSE] Lundi 25 juin 2018

Le Quotidien consacre sa une du jour au site alim-confiance, qui permet aux internautes de consulter le niveau d'hygiène des restaurants. À La Réunion, près d'une soixantaine de restaurants y figurent. S'ils n'ont pas l'obligation d'afficher leur smiley indiquant le niveau d'hygiène, les restaurants ont "intérêt à la faire quand il est souriant", écrit le journal.



De son côté, Le Journal de l'île a décidé de revenir sur l'activité des députés réunionnais après la première année de mandature. Le média donne les parlementaires "en marche" ("Ratenon et Bareigts plus offensifs que Bello" ; "Bassire et Lorion plus constructifs") et ceux "à l'arrêt" ("Ramassamy et Robert sur la réserve").

FAITS-DIVERS



Un mineur de 14 ans devra prochainement s'expliquer devant un juge pour enfant pour avoir emprunté le véhicule de ses parents dimanche après-midi en compagnie d'un autre jeune de 10 ans. Lors de leur virée en centre-ville du Port, ils tombent tous les deux sur un contrôle routier. Prenant la fuite, le jeune conducteur ira s'encastrer quelques instants plus tard dans une barrière. Après avoir pris leurs jambes à leur cou, les deux jeunes seront vite rattrapés par les policiers. La voiture, elle a été entièrement détruite par les flammes.



De jeunes apprentis-cambrioleurs, âgés d'une douzaine d'années selon les informations du JIR, ont été mis en fuite par le fils du gérant d'un snack-bar régulièrement dévalisé ces derniers mois. Ce dernier, qui dormait sur place dans la nuit de samedi à dimanche, a pu identifier formellement trois d'entre eux, qui seront prochainement convoqués en gendarmerie. "D'autres suspects doivent être encore identifiés" écrit Le Quotidien.



Placée en garde à vue pour avoir poignardé son conjoint dans la nuit de vendredi à samedi, une femme âgée d'une trentaine devrait quitter les locaux du commissariat de St-Pierre ce lundi nous apprend Le Quotidien. Son compagnon, qui a reçu plusieurs coups de couteau occasionnant 30 jours d'ITT, est ressorti de l'hôpital. Le parquet doit décider des suites à donner à cette affaire.

SOCIÉTÉ



Dans un entretien accordé au Quotidien, le nouveau commissaire-enquêteur pour la carrière de Bois-Blanc, Philippe Garcia, a fait le point sur sa mission. L'ancien policier, qui prend très à coeur sa mission, assure qu'il se doit "avant tout d'être neutre impartial" dans ce dossier particulièrement tendu. Pour rappel, c'est la troisième enquête publique concernant la carrière de Bois-Blanc.



"La nouvelle vie de l'Apeca s'annonce laborieuse, responsable et polyvalente" (JIR) : Les locaux désaffectés de l'Apeca à la Plaine-des-Cafres va prochainement en phase de rénovation "pour accueillir une pépinière d'entreprises; une cuisine centrale et les activité de tri et de recyclage de la SPL Déchets. NP Lu 375 fois





